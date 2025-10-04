“Servir a la patria es un acto de amor profundo a México”, afirma Sheinbaum en el 204 Aniversario de la Armada

Aniversario 204 de la Armada de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia del 204 Aniversario de la Armada de México, ahí enalteció la labor del poder naval para la defensa de las costas y zonas marítimas de la nación.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que las mujeres y hombres, que forman parte de la Armada, han demostrado con el paso de las generaciones que servir a la patria en la mar y en las costas no es sólo un mandato militar, “sino un acto de amor profundo a México”.

“La Armada de México ha sido columna de la patria, presencia firme en las tormentas, voz de disciplina y ejemplo de lealtad”, pronunció.

Durante el evento, realizado en Veracruz, se llevó a cabo un desfile cívico militar y una demostración de apoyo a la población civil, con helicópteros y embarcaciones de la Armada, que pidieron presenciar miles de ciudadanos.

La soberanía no es herencia fácil

La titular del Ejecutivo recordó que el 23 de noviembre de 1825, bajo el mando del capitán de fragata, Pedro Sainz de Baranda, las fuerzas navales mexicanas lograron la rendición del último reducto español en San Juan de Ulúa, cerrando para siempre la dominación colonial; por lo que en noviembre se conmemorarán dos siglos de la independencia consolidada en la mar.

Destacó que la soberanía no es herencia fácil, ni dadiva pasajera. “La soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día”, precisó.

Y aseguró que para ello, se necesitan valores en las personas y en las instituciones, que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas: honor, lealtad, deber, patriotismo y la honestidad.

Detalló que el honor, obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa a México; la lealtad, es la fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber empuja a cumplir la misión sin vacilación.

El patriotismo es el amor a la nación expresado en entrega y sacrificio, y la honestidad es la base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, “porque sin ella nada perdura”.

Valores profundos, no lujos superfluos

Sheinbaum hizo énfasis en que la lealtad a la patria exige lealtad a los valores y a la verdad; señaló que la vida de quienes sirven al pueblo y a la patria exige valores profundos, “no lujos superfluos”.

Además, aprovechó para reprobar los actos de corrupción y afirmó que no pueden tener cabida en las instituciones y debe ser sancionada con firmeza.

“Hoy al recordar la creación de la Armada también pensamos en su futuro, una Armada que no sólo protege costas, sino combate ilícitos, resguarda la vida en la mar, impulsa la ciencia y la tecnología y se mantiene del lado del pueblo”.

También dirigió unas palabras a quienes forman parte de la Armada, señalando que son ejemplo para las y los mexicanos que inspira la disciplina, compromiso, lealtad, entrega y honestidad.

Al felicitar al secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por su entrega, valentía, honestidad y patriotismo, Sheinbaum destacó que la Armada de México es un faro para toda la nación.

“Su valentía es ejemplo para todos los mexicanos”, reiteró.

La presidenta de México estuvo acompañada por la gobernadora de la entidad Rocío Nahle, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, entre otros funcionarios.