AGRICULTURA convoca a la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos en San Quintín

AGRICULTURA convoca a la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos (© JUAN PABLO ZAMORA PÉREZ /SEC)

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) hace un llamado a las y los productores a participar este miércoles en la Segunda Jornada Gratuita de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos en San Quintín, Baja California, con el objetivo de fortalecer el manejo responsable de los residuos agrícolas y proteger la salud de las comunidades.

Bajo el lema “El destino de tu envase es responsabilidad compartida” la iniciativa busca fomentar una cultura de manejo adecuado de los envases de plaguicidas y evitar que sean abandonados en parcelas, caminos y cuerpos de agua o que sean reutilizados para almacenar alimentos y bebidas.

Un envase “vacío” de plaguicida, puede conservar hasta 1.5% del producto original, por lo que su disposición inadecuada representa un riesgo de contaminación para el suelo y el agua, además de posibles afectaciones a la salud y los ecosistemas.

Por ello y como parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, AGRICULTURA promueve el protocolo “lava, perfora y entrega” para disminuir hasta 99% de los residuos de plaguicidas que permanecen en los recipientes y facilitar su manejo seguro.

El procedimiento consiste en enjuagar tres veces el envase con agua limpia, utilizando hasta una cuarta parte de su capacidad y agitándolo vigorosamente en cada ocasión. El agua de enjuague debe vaciarse en el tanque de mezcla para aprovechar el producto remanente. Posteriormente, el recipiente debe perforarse en la parte inferior, dejarse secar y colocarse en una bolsa transparente. La tapa debe entregarse por separado.

La recepción se realizará en el Centro de Acopio Temporal (CAT), ubicado en la Parcela 28 Z-1 P-1/5 del Ejido Leandro Valle, en San Quintín, donde los envases serán concentrados para su manejo seguro y posterior canalización a procesos de reciclaje responsable.

El CAT estará habilitado este miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. Las personas participantes recibirán un comprobante como constancia de la entrega y manejo adecuado de los envases.

Para mayor información, la secretaría federal habilitó el correo shardy.cesvbc@gmail.com y los teléfonos 686 580 08 86 y 686 124 35 27.

Con esta jornada, el Gobierno de México suma esfuerzos con las y los trabajadores y productores de San Quintín, con el objetivo de proteger la salud, conservar los recursos naturales y avanzar hacia un campo sustentable con justicia ambiental.