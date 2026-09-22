Con ingeniería y talento mexicano, CFE impulsa el desarrollo de la infraestructura eléctrica

CFE impulsa el desarrollo de la infraestructura eléctrica

En el marco de los proyectos de generación eléctrica que impulsa el Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca fortalecer sus capacidades de ingeniería con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura y mejorar el funcionamiento de las centrales existentes, aprovechando la experiencia y el conocimiento de su personal especializado.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, realizó un recorrido por el Laboratorio de Hidráulica, ubicado en Cuernavaca, Morelos, donde reconoció los trabajos que desarrollan sus especialistas y las aportaciones que han realizado al diseño, construcción y mejoramiento de infraestructura hidroeléctrica en México.

Este Laboratorio cuenta con una superficie aproximada de 6 mil metros cuadrados, infraestructura hidráulica de gran capacidad y equipos especializados que permiten reproducir el comportamiento del agua en distintas instalaciones, con el propósito de evaluar su funcionamiento, anticipar posibles riesgos y encontrar soluciones antes de construir nuevas obras o realizar modificaciones a las existentes.

Desde hace más de 40 años, especialistas han desarrollado modelos para centrales hidroeléctricas como Aguamilpa, El Cajón, La Yesca y Malpaso, entre otras instalaciones nacionales e internacionales, cuyos estudios han permitido evaluar alternativas de diseño y contribuir a la toma de decisiones para mejorar el funcionamiento y la seguridad de la infraestructura.

Un ejemplo, es el trabajo realizado en la Central Hidroeléctrica Infiernillo, donde el Laboratorio de Hidráulica desarrolló modelos para estudiar cómo desalojar de manera segura grandes volúmenes de agua de la presa, especialmente durante lluvias intensas, lo que permitió definir el diseño del nuevo túnel para aumentar su capacidad de descarga y mejorar el funcionamiento de los existentes.

La experiencia también ha sido fundamental para atender situaciones de emergencia, como el deslizamiento de tierra ocurrido en el río Grijalva, que formó una enorme barrera natural entre las centrales de Malpaso y Peñitas. Ante el riesgo de que esta barrera cediera y provocará una liberación repentina de agua que dañara a las comunidades ubicadas río abajo, los especialistas reprodujeron el fenómeno a escala, evaluaron distintas alternativas de solución y determinaron una opción segura para atender la emergencia.

La directora general destacó que, las capacidades de ingeniería de la CFE, son fundamentales para acompañar el desarrollo de los proyectos de generación que impulsa el Gobierno de México, particularmente ante la encomienda de la secretaria de Energía, Luz Elena González y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la infraestructura eléctrica y avanzar en la incorporación de energías renovables.