Cámara de Diputados discutirá hoy reforma sobre doble nacionalidad: Monreal

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados discutirá este martes y, en su caso, aprobará la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que la iniciativa forma parte de los temas centrales de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados.

“Lo más importante ahora es la reforma constitucional sobre doble nacionalidad”, afirmó Monreal en entrevista con representantes de medios de comunicación.

De acuerdo con Monreal, este martes se llevará a cabo la discusión y, en su caso, la aprobación de la reforma constitucional propuesta por la titular del Ejecutivo federal.

Morena respaldará la iniciativa

El coordinador de Morena adelantó que su grupo parlamentario respaldará la propuesta presidencial.

“En Morena hemos decidido respaldarla, apoyar esta iniciativa de la presidenta”, sostuvo.

Argumentó que, desde la perspectiva de su bancada, la reforma plantea propósitos que consideran relevantes para la soberanía y la condición mexicana en puestos de elección popular.

Y mencionó la Presidencia de la República y las gubernaturas como cargos a los que se refiere la propuesta.

“Porque son propósitos loables y porque afirman la soberanía y la mexicanidad en puestos relevantes de elección popular, como son la Presidencia de la República y los gobernadores”, señaló.