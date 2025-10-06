Capturan a “Don José”, líder de secuestradores afín a “Los Mayos” en Durango

Detenido José Luis "N", alais "Don José". (SSPC)

En un operativo conjunto, autoridades de seguridad detuvieron a José Luis Delgadillo López, alias “Don José”, líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, facción a la organización delictiva “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”.

También fueron capturados Diana Estefanía Villalobos Rueda, alias “Patrona”, José Juan Quiñones Galván, Rocío Quiñones Galván, alias “Licenciada”, José Raymundo Freyre Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández, a quienes se les aseguraron cargadores, cartuchos, celulares y vehículos.

Tras investigaciones por secuestro y tráfico de personas, las autoridades localizaron cinco inmuebles en el municipio de Durango que eran utilizados para cometer estos delitos.

Con esto, los agentes desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde fueron detenidas seis personas, entra las que se encuentra José Luis “N”, alais “Don José”.

Además, se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos, una motocicleta.