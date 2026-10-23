Mujeres con Bienestar Edomex 2026: calendario oficial de pagos por apellido

Mujeres con Bienestar Edomex Ya está listo el calendario oficial de pagos

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar en el Estado de México recibirán el apoyo económico de 2,500 pesos correspondiente al bimestre septiembre-octubre entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre de 2026.

La Secretaría de Bienestar estatal difundió el calendario oficial, organizado según la primera letra del apellido, para distribuir los depósitos durante cinco días consecutivos.

El esquema permite identificar la fecha prevista para recibir el dinero y consultar el saldo de la tarjeta sin necesidad de acudir directamente a un cajero automático.

Mujeres con Bienestar Edomex: Calendario de pagos oficial octubre 2026

La dispersión del quinto pago se realizará de manera escalonada. Cada grupo de beneficiarias tiene asignado un día específico, de acuerdo con la inicial de su primer apellido.

El calendario oficial queda de la siguiente manera.

Lunes 26 de octubre . Apellidos con A y B.

. Apellidos con A y B. Martes 27 de octubre. Apellidos con C, D, E, F y G.

Apellidos con C, D, E, F y G. Miércoles 28 de octubre. Apellidos con H, I, J, K y L.

Apellidos con H, I, J, K y L. Jueves 29 de octubre. Apellidos con M, N, Ñ, O, P y Q.

Apellidos con M, N, Ñ, O, P y Q. Viernes 30 de octubre. Apellidos con R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

El apoyo de 2,500 pesos será depositado en la Tarjeta Mujeres con Bienestar, que incluye un paquete de seguros, asistencias y atención financiera.

¿Cómo saber si ya depositaron los 2,500 pesos en Mujeres con Bienestar Edomex?

Las beneficiarias cuentan con alternativas digitales para revisar si el dinero ya está disponible. Una opción es ingresar al portal oficial del programa, cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, e iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados.

Una vez dentro de la plataforma, deben seleccionar el apartado Detalle de tarjeta, donde pueden consultar la información relacionada con su cuenta.

Otra alternativa consiste en enviar la palabra Saldo por WhatsApp al número 55 9337 2498, indicado para realizar consultas del programa. Esta vía permite verificar el saldo sin trasladarse a una sucursal o cajero.

También es posible revisar los movimientos mediante la aplicación móvil oficial Mujeres con Bienestar EDOMEX, utilizando las credenciales de acceso correspondientes.

¿Qué hacer si todavía no aparece el depósito?

Si el dinero no se refleja inmediatamente, lo recomendable es revisar la fecha asignada según el apellido y volver a consultar el saldo. La dispersión está programada entre el 26 y el 30 de octubre, por lo que no todas las beneficiarias recibirán el apoyo el mismo día.