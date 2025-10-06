En Guanajuato no hay espacio para agresores ni acosadores 

Gobernadora de Guanajuato En su programa semanal "conectando con la gente", la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo advierte que en su administración no hay espacio para agresores ni acosadores

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseveró que en su gobierno “no hay cabida para agresores ni acosadores”.

“Cuando se comete un delito sexual, las víctimas cargan con las consecuencias para toda su vida; por eso los agresores también deben enfrentar consecuencias permanentes. Este Gobierno no va a permitir que vuelvan a poner en riesgo a nuestras hijas e hijos”.

En el marco de su programa semanal “Conectando con la Gente, la mandataria estatal destacó las tres iniciativas que recientemente presentó al Congreso del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“En el servicio público no cabe la violencia sexual. Aquí debe prevalecer la ética, la probidad y el respeto a los derechos humanos. En Guanajuato hay cero tolerancia al acoso”, estableció.

Dichas iniciativas, subrayó, buscan marcar “un antes y un después” en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La primera, plantea crear un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, sistema que permitirá identificar a quienes tengan sentencia por delitos sexuales, el cual, será de consulta obligatoria en instituciones educativas, sociales y laborales antes de realizar contrataciones, y contempla cambios clave: que estos delitos no prescriban, evitar la revictimización, además, obligará al Estado a adoptar medidas de prevención en escuelas y familias.

La segunda iniciativa corresponde a una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, que endurece las sanciones: de 1 a 6 años pasa a un rango de 2 a 9 años de prisión, con multas de hasta 90 días; y en casos agravados, la pena podrá alcanzar de 3 a 12 años.

La propuesta elimina beneficios procesales que favorecían la reincidencia, suprime la exigencia de violencia física como condición para la persecución de oficio y deroga el artículo 221-B, con lo cual se cierran vacíos legales y se garantiza mayor protección a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la tercera iniciativa propone la adición del artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con lo que el acoso sexual cometido por servidores públicos se tipifica como falta administrativa grave.

Ello permitirá sanciones severas, incluida la destitución del cargo, y armoniza la legislación estatal con tratados internacionales para consolidar entornos laborales seguros, incluyentes y libres de violencia.

En otro tema, la mandataria guanajuatense, externó un reconocimiento al Pan Grande de Acámbaro, el cual fue declarado oficialmente Patrimonio Cultural Inmaterial de México, tras su publicación este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con ello, se reconoce una tradición única que enorgullece a Guanajuato y que se ha convertido en un símbolo de identidad y celebración comunitaria.

En materia cultural, la gobernadora invitó a las y los guanajuatenses a disfrutar de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, que inicia esta semana del 10 al 26 de octubre con Reino Unido y Veracruz como invitados de honor.

En el evento se contará con la participación de 3,458 artistas de 31 países en 140 funciones de música, danza, teatro y literatura, en una de las fiestas culturales más importantes del mundo.

En esta edición de Conectando con la Gente, participaron Itzel Balderas Hernández, secretaria de las Mujeres; Arcelia González González, secretaria de la Honestidad y Alejandro Sierra Lugo, Consejero Jurídico del Gobierno de la Gente.