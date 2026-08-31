Aseguran 200 kilos de metanfetamina en San Luis Potosí

Aseguramiento Laboratorio clandestino asegurado. (SSPC)

Autoridades catearon un inmueble donde aseguraron 203 kilos de metanfetamina y precursores químicos.

Los agentes de seguridad ubicaron un predio que era utilizado para elaborar metanfetaminas.

En el inmueble ubicado en el municipio de Santa María del Río se desplegó un operativo conjunto y se aseguraron 203 kilos de metanfetamina, tres mil 300 litros de precursores químicos, 25 kilos, 13 costales, 14 bidones y 13 tambos de precursores químicos.

Además de 260 tambos, 24 tinas, seis cilindros metálicos para Gas LP, siete condensadores, 10 cubetas artesanales, cuatro centrifugadoras, dos motobombas y diversa documentación.