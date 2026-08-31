Apagón en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas: CFE explica qué provocó la falla

Apagón en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo CFE confirma falla en suministro de energía eléctrica

Habitantes de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas enfrentan afectaciones en el suministro eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó el incidente y explicó cuál fue el origen del apagón parcial.

¿Qué provocó el apagón en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas?

De acuerdo con la explicación de la CFE, la interrupción del servicio eléctrico ocurrió después de que dos líneas de transmisión se desconectaron, una situación que afectó parcialmente el suministro de energía en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

La empresa no proporcionó mayores detalles sobre la causa que llevó a la desconexión de esas líneas. Por ello, con la información disponible, el dato confirmado es que la falla se originó en la red de transmisión y tuvo consecuencias en el suministro eléctrico de los tres estados.

La afectación fue descrita por la CFE como parcial, por lo que el apagón no implica que todo el territorio de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas se encuentre sin electricidad.

“Derivado de la desconexión de dos lineas de transmisión se afectó parcialmente el suministro de energía eléctrica a usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, personal de CFE se encuentra en maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro a la brevedad posible”, explicó.

La CFE informó que su personal ya trabaja en las maniobras necesarias para recuperar el suministro eléctrico y señaló que las acciones continuarán con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

La empresa también indicó que mantiene comunicación con los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas para atender el incidente.

¿Cuántas personas están sin luz por la falla de la CFE en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas?

La Comisión Federal de Electricidad confirmó que existen usuarios afectados por la interrupción del servicio, aunque todavía no informó cuántas personas carecen de suministro eléctrico.

La ausencia de una cifra oficial impide establecer, por ahora, la magnitud exacta del apagón. Se espera que en las próximas horas la CFE dé un balance de la afectación.