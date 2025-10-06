Otra amenaza en la UNAM; ahora desalojan la FES Iztacala

FES Iztacala UNAM Desalojan otra vez el plantel educativo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrancó la semana con un nuevo episodio de alarma. Por segunda vez en menos de tres días, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala fue desalojada ante la aparición de una amenaza que advertía sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en sus instalaciones.

El incidente obligó a activar protocolos de seguridad y desplegar un operativo especial que incluyó la llegada de equipos antiexplosivos.

¿Qué pasó en FES Iztacala?

La jornada del 6 de octubre comenzó con normalidad en el campus ubicado en Tlalnepantla, Estado de México. Sin embargo, pasado el mediodía, la calma se quebró cuando personal de seguridad interna halló un escrito en el que se advertía que en alguno de los edificios había sido colocada una “bomba”.

De inmediato se activaron los protocolos institucionales que contemplan el desalojo ordenado de estudiantes, académicos y trabajadores, así como la notificación a las autoridades correspondientes.

Decenas de universitarios comenzaron a abandonar el recinto en medio de la incertidumbre, aunque sin incidentes. Elementos especializados en manejo de explosivos ingresaron posteriormente a las instalaciones para realizar una inspección minuciosa con el fin de descartar cualquier riesgo.

Segundo desalojo en menos de una semana en Fes Iztacala

Este nuevo episodio ocurre apenas tres días después de que la misma facultad fuera evacuada por otra amenaza, en esa ocasión relacionada con un posible tiroteo. El 3 de octubre, un mensaje escrito en el pizarrón de un aula advertía sobre un ataque armado en el campus, lo que también derivó en la activación de protocolos de seguridad y en la movilización de cuerpos de emergencia. Finalmente, se trató de una falsa alarma, aunque el hecho generó preocupación entre la comunidad universitaria.

La reiteración de estas amenazas enciende las alertas en la comunidad de la UNAM, que intenta retomar sus actividades presenciales tras un periodo de interrupcione

La FES confirma la amenaza y pide calma

A través de un comunicado oficial, la dirección de la FES Iztacala informó que decidió evacuar el campus tras recibir un mensaje que apuntaba a una “posible situación de riesgo”. La institución destacó que la prioridad es garantizar la seguridad de toda la comunidad universitaria y que, por ello, solicitó la intervención de personal especializado para llevar a cabo una revisión detallada de las instalaciones.

“Como parte de los protocolos institucionales y priorizando la integridad de quienes estábamos en las instalaciones, se tomó la decisión de realizar un desalojo total del campus central”, señala el documento.

Por ahora, las clases y actividades presenciales en la FES Iztacala permanecen suspendidas hasta nuevo aviso, en espera de que concluyan las revisiones y se determine si existe algún riesgo real. La UNAM no ha descartado la posibilidad de presentar denuncias ante la Fiscalía correspondiente por los hechos ocurridos.