Alista CNTE movilizaciones en la CDMX; no descarta manifestaciones en Mundial

Alista marcha CNTE para el 1 de mayo en la CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) abrió la temporada de marchas y bloqueos magisteriales pues anunció una marcha el 1° de mayo, la cual partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México en demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2027 pero además mantienen el amago de boicotear el Mundial de Futbol que arranca a principios de junio próximo.

Si bien el Plan de movilizaciones aún se discute, la CNTE analiza la posibilidad de convocar a una huelga nacional durante el Mundial 2026 en México, bajo la premisa: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

El magisterio disidente no descarta realizar bloqueos en las inmediaciones del Estadio Banorte, antes Azteca, donde se jugarán algunos de los partidos de la Copa del Mundo, o en los lugares donde se alojen los representativos de las distintas naciones.

Asimismo considera protestas en el Zócalo de la Ciudad de México, así como otras actividades.

La CNTE exige al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum derogar la reforma al ISSSTE de 2007, misma que canceló la posibilidad de que los maestros se jubilen con el 100% de su salario.

De igual manera, el regreso del sistema de pensiones previo a la individualización de cuentas vía Afores.

Este fin de semana, el magisterio disidente comenzó su Asamblea Nacional Representativa, que reúne liderazgos de todas las secciones del país, para acordar la ruta de manifestaciones para las próximas semanas sin descartar la inauguración del Mundial de Futbol.

En mayo del año pasado, las acciones de la CNTE incluyeron bloqueos que afectaron la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La CNTE acusó a la presidenta Sheinbaum de no cumplirles sus promesas a cambio del apoyo que dieron a su campaña del 2024.

El gobierno federal solo les ofreció mantener la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres.

Bajo el régimen del artículo décimo transitorio, se propuso una reducción progresiva de un año cada tres años, lo que permitiría en 2028 que las mujeres se jubilen a los 55 y los hombres a los 57, pero rechazaron la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 al señalar que no hay recursos.

Hace un añ0o, la presidenta Sheinbaum advirtió la imposibilidad de satisfacer esa demanda pues no hay recursos.