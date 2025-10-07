Hugo Aguilar a empresarios, sentencias serán apegadas a la Constitución

CDMX — El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró a los hombres de negocios que el máximo tribunal del país emitirá sus sentencias con estricto apego al marco constitucional.

Durante un encuentro con representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que lidera Francisco Cervantes Díaz, Aguilar Ortiz externó que el máximo tribunal del país será el más grande garante de certeza jurídica, porque esto, a su vez, indicó, favorece la generación de nuevos empleos y promueve el crecimiento sostenido que se aspira alcanzar.

Refrendó que el pleno de ministras y ministros se conducirá con respeto a la legalidad y la justicia, con sentencias apegadas al estricto marco constitucional.

“La certeza jurídica se construye con la aplicación de la norma y el cumplimiento de ella”, dijo ante el CCE y de representantes de otras cámaras empresariales.

El ministro presidente expresó su disposición para fomentar el diálogo con diversos sectores de la sociedad.

“El diálogo contribuye significativamente a generar confianza en México. Van a tener una Corte de puertas abiertas que implemente mecanismos de diálogo que mejoren la percepción para incrementar la confianza”, aseguró.

En tanto, los representantes de los diferentes sectores productivos del país expresaron que la nueva Suprema Corte es un pilar fundamental para garantizar la certeza jurídica, creando así un entorno propicio tanto para las inversiones nacionales como extranjeras.