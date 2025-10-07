SICT autoriza permiso provisional para circular sin placas y ni engomado a autotransporte federal 

Permiso provisional a autotransportistas La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó la publicación en el DOF, de un permiso provisional por hasta 180 días, para que autotransportistas puedan circular sin placas ni engomado

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las unidades de autotransporte federal podrán circular con un permiso provisional en tanto se entregan las placas y el engomado correspondiente.

Esto beneficiará a vehículos permisionarios del servicio de autotransporte federal en sus diversas modalidades, servicios auxiliares y transporte privado, con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entrará en vigor a partir de este 8 de octubre.

El permiso constituye exclusivamente una medida administrativa temporal para efectos de identificación vehicular, en tanto se efectúa la entrega de las placas metálicas correspondientes, con ello, está autorización tendrá plena validez jurídica y surtirá los mismos efectos que la portación de la placa metálica durante la vigencia del permiso.

La Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT señala que el permiso -tendrá una vigencia de 180 días naturales contados a partir de su emisión-, deberá portarse en un lugar visible y contener el número de identificación vehicular asignado, así como un código QR con la información de la tarjeta de circulación y los datos de registro del Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF).

El objetivo es garantizar certeza jurídica y control administrativo, “sin perjuicio de que esta Secretaría (SICT) determine, en su caso, la incorporación de medidas adicionales de seguridad, como sellos, gráficos, emblemas, logotipos, escudos, leyendas y demás determinaciones administrativas oficiales”, se indica en el DOF.

Asimismo, se precisó que los permisionarios podrán hacer uso del “balizamiento” como medida complementaria de identificación de los vehículos que circulen en las carreteras de jurisdicción federal, de conformidad con el Aviso publicado en el DOF el pasado 7 de febrero.

Los permisionarios conservarán, en todo momento, las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad vigente, para lo cual, la SICT notificará oportunamente la fecha y el procedimiento para la entrega de las placas metálicas asignadas.