México busca desarrollar un hospital inteligente con apoyo tecnológico de China (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y China trabajan en una agenda de cooperación en materia de salud y desarrollo tecnológico, que contempla la posibilidad de convertir uno de los hospitales del país en un modelo de hospital inteligente, con el respaldo de especialistas y tecnología de la República Popular China.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria explicó que su reciente visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, tuvo como propósito conocer las capacidades del sistema de salud chino y establecer mecanismos de colaboración entre ambas naciones, no sólo en materia de equipamiento médico, sino también en organización hospitalaria, capacitación y formación de personal.

Sheinbaum señaló que actualmente se encuentran definiendo qué hospital mexicano podría incorporarse a este proyecto, con el objetivo de aprovechar los avances tecnológicos de China y adaptarlos a las necesidades del sistema de salud nacional.

En otro tema, destacó los avances en el desarrollo de equipos médicos fabricados en México, particularmente dispositivos para diálisis y hemodiálisis, mediante un trabajo conjunto entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con la presidenta, uno de estos proyectos ya se encuentra en una etapa avanzada y ha iniciado pruebas de segunda fase. La expectativa del Gobierno federal es que los equipos puedan obtener la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en aproximadamente seis meses.

Con esta iniciativa, se busca que el IMSS pueda utilizar tecnología desarrollada por científicos mexicanos y reducir la necesidad de contratar servicios subrogados de hemodiálisis o adquirir equipos a proveedores externos.

La mandataria indicó que este desarrollo forma parte de una serie de proyectos estratégicos de innovación tecnológica que se impulsan desde distintas instituciones públicas.

Asimismo, adelantó que durante su visita a la Secretaría de Marina se revisarían otros avances tecnológicos desarrollados en coordinación con la Secretaría de Ciencia, entre ellos aviones no tripulados, boyas para realizar mediciones en el océano Pacífico y radios, además de otros dispositivos.

Respecto a la posibilidad de establecer en México un mecanismo de autorización más ágil para los equipos médicos, similar a una denominada ruta verde utilizada en China para acelerar estos procedimientos, Sheinbaum respondió que el tema todavía no forma parte de los acuerdos alcanzados.

Explicó que, por el momento, la cooperación se encuentra enfocada en conocer y aprovechar el desarrollo tecnológico chino para aplicarlo en distintas áreas del país.

De esta manera, el Gobierno federal busca fortalecer la colaboración internacional y, al mismo tiempo, impulsar la capacidad científica y tecnológica nacional para desarrollar soluciones propias en sectores estratégicos como la salud, la industria y la seguridad.