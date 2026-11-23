Omar García Harfuch Imagen de Apoyo (Graciela López Herrera)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades federales y estatales han detenido a aproximadamente 4 mil 200 personas señaladas como generadoras de violencia en Sinaloa, como parte de las operaciones desplegadas para debilitar a las organizaciones criminales que operan en la entidad.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que las detenciones se realizaron entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026. En ese mismo periodo, las corporaciones de seguridad aseguraron más de 150 toneladas de droga, alrededor de 7 mil 400 armas de fuego y 38 mil 400 cargadores, además de inhabilitar 2 mil 627 laboratorios utilizados para producir metanfetamina.

Entre las sustancias decomisadas mencionó más de 3 mil 300 kilogramos de fentanilo y aproximadamente dos millones de pastillas de esta droga. También reportó el aseguramiento de un millón 100 mil cartuchos.

García Harfuch explicó que las acciones forman parte de una estrategia que contempla reducir los delitos de alto impacto, detener a quienes generan violencia y debilitar sus estructuras criminales, así como fortalecer las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, inteligencia, investigación y equipamiento.

Entrega de vehículos para reforzar a la policía

Como parte de las nuevas medidas, el secretario anunció que comenzará la entrega de 150 vehículos adicionales para fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad de Sinaloa, después de las 100 patrullas que ya habían sido distribuidas en meses anteriores.

El equipamiento contempla 90 patrullas para la Policía Estatal y las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, además de 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 unidades blindadas destinadas a las mismas instituciones.

A estos recursos se sumará una unidad Águila equipada con drones de vigilancia, así como capacitación para los elementos policiales, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones.

El funcionario señaló que el propósito es que las corporaciones locales cuenten con mayores herramientas para responder a las solicitudes de auxilio de la población y realizar sus labores de seguridad.

Instalarán puntos de monitoreo en carreteras

El reforzamiento también contempla la incorporación de tecnología para vigilar los principales corredores carreteros de Sinaloa. García Harfuch anunció que se instalarán 240 puntos de monitoreo en las rutas que conectan Culiacán con Mazatlán y Mazatlán con Durango.

El sistema contará con 720 cámaras de vigilancia y 30 detectores de placas vehiculares, cuya operación estará a cargo del Centro de Monitoreo Carretero Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el funcionario, se prevé que este sistema comience a funcionar a mediados de diciembre y que la información esté disponible para la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y coordinación en las carreteras.

Asimismo, adelantó que el Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para ampliar las capacidades de investigación.

Operativos contra organizaciones criminales continuarán

Al presentar los resultados de las acciones contra los grupos delictivos, García Harfuch destacó la detención de seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, organización relacionada con la facción de Los Mayos y que, según las investigaciones, estableció una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Entre los capturados se encuentran Irving Eduardo “N”, conocido como “El Pagador”, identificado como líder de esa estructura, y Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, señalado como responsable de las operaciones y la logística del grupo.

También informó sobre la captura de José Alberto “N”, alias “El Beto Leyva”, identificado como integrante de una organización con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango. A estas acciones se sumó la detención de tres personas en Mazatlán que transportaban 35 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas.

El secretario sostuvo que las detenciones forman parte de las operaciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas, sin importar la facción a la que pertenezcan.

Finalmente, anunció que el Gabinete de Seguridad se trasladaría a Culiacán para realizar la primera entrega de patrullas, revisar las condiciones de seguridad y reunirse con la gobernadora y las autoridades encargadas de las operaciones en el estado.

Añadió que los funcionarios federales mantendrán visitas para supervisar los despliegues y evaluar los resultados de las acciones junto con las autoridades estatales y municipales.