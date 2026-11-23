Sheinbaum y Trump se reunirán nuevamente en diciembre durante la cumbre del G20

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán un nuevo encuentro en diciembre, durante la cumbre de líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se llevará a cabo los días 14 y 15 en Miami, Florida, confirmó el canciller mexicano, Roberto Velasco.

Durante una entrevista con Radio Fórmula, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que ambos mandatarios volverán a encontrarse en las próximas semanas, luego de la reunión que sostuvieron recientemente en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Velasco explicó que México y Estados Unidos mantienen el diálogo para avanzar en las negociaciones comerciales, con la expectativa de alcanzar un acuerdo que pueda anunciarse durante la reunión de diciembre.

“Hay acuerdo (con Estados Unidos) de seguir trabajando para ojalá alcanzar un acuerdo comercial que se pueda anunciar en el marco de esta reunión en Florida”, expresó.

El encuentro entre Sheinbaum y Trump en China tuvo una duración aproximada de 20 minutos y fue calificado por la mandataria mexicana como una reunión positiva, en la que abordaron principalmente los avances de las conversaciones comerciales entre ambos países.

Desde Shenzhen, Sheinbaum detalló que durante la reunión se informó al presidente estadounidense sobre los resultados de las negociaciones encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con sus homólogos estadounidenses.

“Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados”, señaló la presidenta.

Por su parte, a su regreso a Washington, Donald Trump reconoció que México y Estados Unidos se encontraban cerca de concretar un acuerdo comercial, sin embargo, advirtió que no permitirá que México mantenga un superávit comercial frente a su país.

La próxima reunión en Florida representará una nueva oportunidad para que ambos gobiernos den seguimiento a las negociaciones y busquen alcanzar consensos en materia comercial, en medio de las diferencias que persisten en la relación económica bilateral.