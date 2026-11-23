Raymundo Pedro Morales Ángeles Mañanera del Pueblo

La Secretaría de Marina (Semar) detalló las operaciones que ha realizado en Sinaloa desde diciembre de 2024 para debilitar las estructuras del crimen organizado, mediante acciones contra sus mandos, operadores financieros, redes logísticas y células armadas, en una estrategia que tuvo uno de sus momentos recientes con la captura de Fausto “N”, alias “Chapo Isidro”.

Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que las acciones de inteligencia naval y operaciones especiales contribuyeron a reducir las capacidades operativas de la organización que la dependencia identifica como Cártel de Guasave.

El funcionario expresó también sus condolencias a los familiares de los elementos militares que perdieron la vida durante las operaciones y deseó la recuperación los heridos.

Golpes a mandos a mandos y enlaces

Morales Ángeles expuso que la estrategia comenzó con acciones dirigidas a afectar la capacidad financiera y productiva de la organización. Entre los primeros resultados destacó el aseguramiento de 1.3 toneladas de pastillas de fentanilo en diciembre de 2024, un decomiso que, de acuerdo con el funcionario, debilitó su estructura logística y sus operaciones de tráfico hacia Estados Unidos.

En mayo de 2025 fue detenido Juan “N”, alias “Payo”, identificado por la Marina como uno de los principales mandos y enlaces para el envío de drogas sintéticas. Posteriormente, en diciembre de ese año, Pedro “N”, alias “Pichón”, murió durante una agresión contra las fuerzas de seguridad, mientras que su padre, Pedro “N”, alias “Sagitario”, fue detenido el 31 de diciembre. Ambos eran señalados por su relación con la producción y el tráfico de drogas sintéticas.

La siguiente fase se enfocó en las capacidades armadas. En julio de 2026 fue detenido Rosario “N”, alias “Yukito”, señalado como integrante de las Fuerzas Especiales Yuko. En noviembre, la Marina reportó la detención de seis integrantes de otra célula armada, entre ellos Irvin “N”, alias “El Pagador”.

A estas acciones se sumó la captura de Roberto “N”, alias “Bentrix”, el 21 de noviembre, identificado por la dependencia como uno de los principales productores de fentanilo de la organización.

La captura de Fausto “N”, realizada el 20 de noviembre por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia, representó otro golpe a la estructura de mando. La Defensa informó que junto con él fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, señalado como operador financiero.

Más de 3 mil elementos desplegados en Sinaloa

El titular de Marina informó que actualmente la dependencia mantiene en la entidad un despliegue de 3,200 elementos, apoyados por 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, cuatro helicópteros, tres aviones y 15 drones, además de dos sistemas aéreos no tripulados de largo alcance.

La presencia naval contempla operaciones en espacios marítimos, costeros y terrestres, así como vigilancia de instalaciones estratégicas, protección portuaria, apoyo al sector pesquero y acciones de interdicción marítima.

Como parte del balance de resultados, Morales Ángeles reportó 234 personas detenidas, 34 toneladas de metanfetamina, alrededor de 1.5 toneladas de marihuana y mil 310 kilogramos de fentanilo asegurados. También mencionó el decomiso de 357 armas y la inhabilitación de 38 laboratorios clandestinos.

Seguridad y actividad económica

El secretario destacó que el despliegue también busca recuperar espacios y proteger las actividades productivas. Como ejemplo mencionó la recuperación de la zona de la presa Picachos, que, según expuso, permaneció bajo control de grupos delictivos durante un periodo prolongado. La zona es relevante para la actividad agrícola, pesquera y turística, además de contar con infraestructura de riego para unas 22,500 hectáreas.

En el sector turístico, informó que entre enero y octubre de 2026 llegaron al puerto de Mazatlán 113 cruceros, con 411,900 visitantes y una derrama económica superior a 659 millones de pesos. Señaló que entre enero y septiembre de 2026, Mazatlán se registraron 96 arribos frente a 67 que tuvo el año 2025, es decir, hubo un incremento del 43.3%.

“Esta tendencia refleja una recuperación de la actividad turística marítima con mayor intensidad en los periodos de primavera y otoño” expresó el secretario.

La Marina señaló que mantendrá su presencia en Sinaloa y reforzará la coordinación con otras instituciones para reducir delitos como la extorsión y los homicidios dolosos, así como fortalecer la vigilancia en corredores comerciales y puntos estratégicos.