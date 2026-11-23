Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Imagen de Apoyo (Presidencia)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue resultado de un trabajo de inteligencia en el que México contó con la cooperación de Estados Unidos, mediante el intercambio de información y el apoyo de aeronaves no tripuladas, sin que ello significara una intervención de fuerzas extranjeras en territorio nacional.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que durante tres meses se mantuvo un intercambio de información con el gobierno estadounidense, como parte de los acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional, para obtener datos que permitieran ubicar al presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

El funcionario detalló que los organismos de inteligencia militar desplegaron analistas para dar seguimiento a Meza Flores y que, aproximadamente una semana antes del operativo, obtuvieron nuevos indicios, entre ellos números telefónicos, que permitieron precisar su posible ubicación en la zona de Guasave, Sinaloa.

Como parte de esta colaboración, México solicitó mediante el Gabinete de Seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional el apoyo de aeronaves no tripuladas estadounidenses para realizar labores de reconocimiento. La petición fue sometida a un procedimiento de autorización en el que se establecieron el objetivo, la zona de vigilancia, las rutas y las características de las aeronaves requeridas.

Trevilla Trejo sostuvo que este mecanismo se realizó conforme a las disposiciones legales mexicanas y que no contravino la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional ni la Ley de Protección del Espacio Aéreo.

EU compartió información, pero no participó en la captura

El secretario de la Defensa hizo énfasis en que la colaboración con Estados Unidos se limitó al intercambio de información y al apoyo de inteligencia para establecer la ubicación del objetivo. La intervención operativa, dijo, correspondió exclusivamente al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

De esta manera, la planeación y ejecución de la Operación Centella quedaron bajo responsabilidad de las autoridades mexicanas, que determinaron el despliegue de personal y aeronaves para detener a Meza Flores.

El funcionario recordó que un procedimiento de cooperación similar se utilizó durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, el 5 de enero de 2023, en Jesús María, Sinaloa.

En ese contexto, señaló que la relación con el gobierno estadounidense se desarrolla bajo principios de reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía nacional y coordinación sin subordinación.

Operación Centella

Una vez identificada la ubicación del presunto líder criminal, la Defensa organizó una fuerza operativa de 361 elementos y 14 aeronaves, dividida en tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo.

El componente terrestre estuvo integrado por 47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército, conocidos como “Los Murciélagos”; personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, identificados como “Los Lobos”; 128 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 efectivos de tropas de Infantería y Artillería, además de 80 elementos de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En el despliegue aeromóvil participaron cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y uno EC725 Cougar, todos artillados. También se dispuso de cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea Mexicana.

La intervención se desarrolló en tres etapas: el arribo al área donde se encontraba el objetivo, el establecimiento de un perímetro de seguridad para realizar la captura y, finalmente, la evacuación de los detenidos.

La operación comenzó a las 19:50 horas del 20 de noviembre de 2026. Durante el despliegue, integrantes de la organización criminal atacaron a los efectivos, por lo que las fuerzas mexicanas ingresaron al domicilio donde se encontraba Meza Flores, cuyos ocupantes se rindieron.

Ataques

Después de la captura, integrantes de la organización criminal intensificaron sus ataques para intentar rescatar al detenido. También bloquearon carreteras de Sinaloa y agredieron a los helicópteros que proporcionaban seguridad a las fuerzas terrestres.

Trevilla Trejo señaló que las aeronaves fueron atacadas con ametralladoras calibre .50 y fusiles Barrett del mismo calibre, por lo que las tripulaciones respondieron a las agresiones con su armamento.

El secretario indicó que no hubo personas ajenas a los hechos que resultaran heridas o fallecidas. Una vez controlada la situación, a las 23:20 horas se realizó la evacuación de los detenidos por tierra hacia Culiacán. Desde esa ciudad fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea a la Ciudad de México, donde arribaron a las 05:20 horas del 21 de noviembre y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Capturan a familiares y operadores de “El Chapo Isidro”

Como resultado de la Operación Centella también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, primo de Meza Flores y señalado como segundo al mando de la organización; José Luis “N”, su cuñado e identificado como operador financiero, y Pánfilo “N”, también familiar y señalado como responsable de la logística.

A estas capturas se sumaron otras dos detenciones de integrantes de la estructura criminal, realizadas durante acciones posteriores.

En cuanto al material asegurado, el secretario informó que se localizaron armas largas, dos fusiles Barrett, una ametralladora calibre .50, otra calibre 5.56 milímetros y lanzagranadas, además de 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal.

La operación dejó 16 presuntos integrantes de la organización criminal fallecidos durante los enfrentamientos. El titular de la Defensa explicó que inicialmente se reportaron siete muertos, pero posteriormente fueron localizados otros nueve cuerpos.

Durante los días 21 y 22 de noviembre se implementó un plan antibloqueo para liberar las vías de comunicación afectadas. Como parte de estas acciones se retiraron 21 bloqueos y 50 vehículos utilizados para obstaculizar el tránsito.

Defensa confirma cuatro militares fallecidos

Al referirse a las bajas militares, Trevilla Trejo expresó sus condolencias a los familiares de los cuatro elementos del Ejército que perdieron la vida durante el operativo. Precisó que tres pertenecían a un batallón de Veracruz y el cuarto a una unidad de Los Mochis, Sinaloa.

El secretario informó que se realizarían los honores fúnebres correspondientes y que se brindarían apoyos a los familiares mediante distintas instituciones federales y autoridades estatales.

En su balance, sostuvo que la operación permitió debilitar la estructura de una organización criminal y reiteró que, aunque la cooperación con Estados Unidos contribuyó a las labores de inteligencia y reconocimiento, las decisiones y acciones para ejecutar la captura estuvieron a cargo de las instituciones mexicanas.