Confirmado. Ellos son los pensionados del IMSS que no recibirán aguinaldo en 2025

Estos son los pensionados que no recibirán aguinaldo Especial

En medio de la expectativa por el pago del aguinaldo en fin de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha aclarado cuáles pensionados quedarán fuera de este beneficio en 2025. Con esto, muchas personas jubiladas podrían enfrentar un cierre de año más ajustado, dependiendo del régimen bajo el cual cotizaron.

¿Por qué algunos reciben aguinaldo y otros no?

La clave radica en el régimen de pensión al que pertenece el pensionado. El IMSS opera con dos marcos legales distintos que definen derechos y prestaciones:

Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73): vigente hasta el 30 de junio de 1997.

vigente hasta el 30 de junio de 1997. Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97): entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997.

De acuerdo con diversos reportes, solo quienes cuentan con pensión bajo la Ley 73 recibirán el aguinaldo este año.

En cambio, quienes están bajo el régimen de la Ley 97 no estarán contemplados para este pago extraordinario en 2025.

¿Cómo funciona el pago del aguinaldo para los que sí lo recibirán?

Para los pensionados bajo la Ley 73 y en las modalidades de cesantía en edad avanzada o vejez, el aguinaldo equivaldrá a una mensualidad completa de su pensión. Importante: este cálculo no incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El IMSS ha anunciado que dicho depósito se realizará en noviembre de 2025, junto con el pago regular de la pensión para quienes califican.

¿Quiénes no lo recibirán?

Los que pensionados bajo la Ley 97, es decir, los que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, quedarán excluidos del aguinaldo en 2025. Este régimen, basado en cuentas individuales y administrado por las Afores, no contempla el pago adicional del aguinaldo como parte de sus prestaciones.

Para quienes no estén seguros bajo qué régimen están, es fundamental revisar los documentos de su pensión o consultar directamente al IMSS para confirmar.

Qué hacer si estás en riesgo de no recibirlo

Verifica a través de tu comprobante de pensión o tu expediente IMSS bajo qué ley estás pensionado.

Contacta al IMSS o acude a la unidad de atención a pensionados para aclarar dudas.

Si estás a punto de jubilarte, analiza cuál régimen te aplicará y si tus prestaciones incluirán este tipo de beneficios.

Este anuncio marca una clara división generacional: mientras algunos pensionados conservarán este “agradecimiento extra”, otros quedarán fuera de él por la normativa bajo la que cotizaron su vida laboral.