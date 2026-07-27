Pensión IMSS agosto 2026: ¿Cuándo depositan el próximo pago? Conoce cuándo depositan la pensión del IMSS de agosto (Pexels)

Como cada mes, los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social recibirán el pago de su pensión; por lo que, con el inicio de agosto cada vez más cerca, aquí te compartimos qué día deberán depositarte, según el calendario de pagos del IMSS 2026.

En agosto, los pensionados recibirán el pago de su pensión del IMSS durante los primeros días del mes, aunque en esta ocasión la fecha se recorrerá a diferencia de depósitos anteriores.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de agosto?

De acuerdo con el calendario de pagos del IMSS 2026, los derechohabientes recibirán el depósito de su pensión hasta el lunes 3 de agosto en la cuenta bancaria registrada en esta institución.

Esto se debe a que el IMSS dispersa los pagos de las pensiones el primer día hábil de cada mes y, como en agosto el 1 y 2 caen en fin de semana, el depósito se realizará hasta el lunes 3.

¿Cuál es el calendario de pagos de las pensiones del IMSS 2026?

Con el objetivo de que las personas jubiladas puedan prever sus gastos, el IMSS comparte de manera anual su calendario de pagos 2026 para quienes reciben su pensión en esta institución médica; por lo que aquí te compartimos cuáles son los depósitos que restan en este año:

Agosto: 3 de agosto

3 de agosto Septiembre: 1 de septiembre

1 de septiembre Octubre: 1 de octubre

1 de octubre Noviembre: 2 de noviembre

2 de noviembre Diciembre: 1 de diciembre

Calendario de pagos IMSS 2026 Conoce qué día te depositan tu pensión en el IMSS (IMSS)

¿Qué hacer si el pago de mi pensión del IMSS es incorrecto?

En caso de que consideres que el monto que se te depositó correspondiente a tu pensión del IMSS es incorrecto, podrás solicitar una aclaración sobre el monto pagado o sobre el cálculo de la pensión.

Lo único que necesitas para solicitar la aclaración es acreditar el hecho que afecta la cuantía de la pensión o el monto mensual, los cuales podrían estar relacionados con el número de semanas cotizadas, el salario base de cotización o la calificación de riesgos de trabajo, entre otros.