Radio IPN ‘sube el volumen’ con nueva programación

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Radio IPN inicia una nueva etapa con una programación renovada que ofrece más de 50 producciones al aire las 24 horas del día, con contenidos de educación, ciencia, tecnología, cultura, deporte, entretenimiento y música. La emisora del Instituto Politécnico Nacional, que transmite por el 95.7 FM, ajusta horarios, estrena programas y fortalece su cartelera para llegar tanto a la comunidad politécnica como al público del Valle de México.

La renovación mantiene al aire los espacios que han consolidado una audiencia fiel, ahora con nuevos horarios, e incorpora propuestas inéditas como Autoreversible, Acetato de vinil y Desconexión. A ellos se suman producciones ya reconocidas como Más Ciencia, Covalencias, Sonorasia, Las Rutas del Rock y Experiencia IPN.

Más de 20 programas se realizan en colaboración con áreas estratégicas del IPN —Difusión Cultural, Actividades Deportivas, Relaciones Internacionales y Difusión de Ciencia y Tecnología— lo que permite acercar a la audiencia contenidos diversos y de interés.

La nueva etapa también abre espacio para la música emergente de jóvenes talentos y propuestas sonoras de distintas partes del mundo, respaldada por un equipo multidisciplinario de 50 personas que produce transmisiones en vivo y contenidos originales.

La programación ya está disponible en el 95.7 FM y en la plataforma digital de Radio IPN, consolidando a la emisora como un espacio de encuentro cultural y académico para todos los oídos.

Con esta renovación, Radio IPN reafirma su compromiso de ser un puente entre la comunidad politécnica y la sociedad, al difundir conocimiento, promover la diversidad cultural y ofrecer un espacio incluyente donde convergen ciencia, arte y entretenimiento.