El “taxi” de Noroña: esta es la matrícula y datos del avión privado que utilizó

Avión privado que utilizó Fernández Noroña para realizar una gira por el estado de Coahuila

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió al centro de la polémica luego de ser cuestionado sobre el uso de un avión privado para realizar una gira por el estado de Coahuila. Ante los señalamientos, el legislador respondió tajante: “No tengo que transparentar nada”, según declaró a un medio de comunicación.

Datos del avión “prestado” de Noroña

De acuerdo con varios reportes, Noroña habría utilizado una aeronave modelo Socata TBM 850, con matrícula N850KL, registrada en Estados Unidos y con 18 años de antigüedad. Según información pública, el avión pertenece a un propietario privado, aunque no se ha confirmado quién fue el operador del vuelo.

Algunos medios señalan que el viaje partió de Toluca con destino a Torreón, Coahuila, como primera escala de su recorrido. El costo estimado del alquiler de la aeronave ronda los 2,000 dólares por hora, lo que equivaldría a aproximadamente 36,000 pesos por hora al tipo de cambio actual. En total, considerando el tiempo de vuelo y la pernocta, el gasto podría haber alcanzado los 280,000 pesos mexicanos.

Hasta el momento, no se han presentado documentos oficiales que acrediten el contrato de arrendamiento ni facturas que confirmen el monto o el origen de los recursos utilizados. Tampoco se ha aclarado si el vuelo fue pagado con fondos del Senado, con recursos personales del senador o mediante otro mecanismo.

El tema ha generado controversia dentro y fuera de Morena, partido al que pertenece Noroña, pues varios militantes y defensores del principio de austeridad republicana han criticado el uso de vuelos privados financiados con dinero público o asociado al cargo legislativo.