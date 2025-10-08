Fundación IMSS, carrera “Mi Lucha es Rosa”, fomenta diagnóstico oportuno del cáncer de mama 

Cuarta Carrera "Mi Lucha es Rosa" Fundación IMSS, organiza por la cuarta carrera “Mi Lucha es Rosa”, a la cual se suman Fundación Instituto Natura y la empresa Avon, a fin de fomenta conciencia respecto del diagnóstico oportuno del cáncer de mama

La Fundación del IMSS, organiza la Cuarta Carrera con causa “Mi Lucha es Rosa”, a través de la cual busca crear conciencia entre la población en general y en particular entre las mujeres, respecto del cáncer de mama.

A este esfuerzo se suman la Fundación Instituto Natura y la empresa Avon, las cuales invitan a la población en general a inscribirse en esta cuarta carrera, que busca promover la actividad física como parte de un estilo de vida saludable e impulsar la detección temprana del cáncer de mama en beneficio de la salud y el bienestar de las mujeres.

Como parte de lo anterior, se firmó un convenio para fortalecer las acciones entre Fundación IMSS, Fundación Instituto Natura y Avon, así como organizar en forma conjunta más carreras con causa.

La directora general de Fundación IMSS, Ana Lía García, señaló que la carrera-caminata se realizará el próximo domingo 19, a las 7 de la mañana, con banderazo de salida y la meta a las afueras de las oficinas centrales del Seguro Social, sobre Paseo de la Reforma 476, en la colonia Juárez.

Asimismo, resaltó que se prevé la participación de cinco mil personas y que el donativo de 550 pesos para participar en la caminata de tres kilómetros o en las carreras de cinco y 10 kilómetros “permitirá adquirir un equipo de ultrasonido que favorece el diagnóstico oportuno del cáncer en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS en la alcaldía Tláhuac, también conocida como Clínica de Mama.

Enfatizó la relevancia de que a los esfuerzos de la fundación que encabeza se hayan sumado, por primera vez, Fundación Natura y Avon “que tiene como propósito sumar la experiencia y humanismo en este tipo de actividades, así como llegar a un mayor número de participantes y sensibilizar a más personas en la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer”.

Al respecto, la directora de Fundación Instituto Natura, Silvia Ojeda, refirió que durante más de 30 años se han realizado diversas actividades para buscar una sociedad más saludable, en particular en la detección oportuna del cáncer de mama y brindar información que dé esperanza de vida.

Resaltó que han participado en la organización de 26 ediciones de la Carrera Avon y que esta será la primera sinergia conjunta con la Fundación IMSS; “queremos que cada paso y cada kilómetro que recorramos sea el recordatorio de que todas las mujeres necesitamos hacernos un chequeo anual y tomar las riendas de nuestra salud y vida; ese es el mensaje que queremos compartir”.

A su vez, el director general de Natura y Avon en México, Francisco Demesa, destacó la relevancia de dicha suma de esfuerzos, a favor de la salud de las mujeres, ya que aseveró, la fuerza que generan las sinergias permite transformar realidades, “correr es importante, pero lo más valioso es el resultado que logramos al hacerlo juntos, fundaciones, empresas y sociedad”, comentó el ejecutivo.

La directora de la Clínica de Mama del IMSS en Tláhuac, doctora Gabriela Luna Sandoval, subrayó que el donativo de un equipo de ultrasonido permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica de dicha unidad y la atención continua de las derechohabientes, donde cada año se realizan alrededor de ocho mil ultrasonidos.

En un día típico, dijo, se hacen 180 mastografías de tamizaje, 36 citas de evaluación diagnóstica y la toma de cinco biopsias, que permiten confirmar la presencia del cáncer de mama; se busca que en una sola visita la paciente reciba la consulta, mastografía y de ser necesario, ultrasonido y toma de biopsia.