La Reforma Electoral será construida con la voz de la ciudadanía: Rosa Icela Rodríguez en Sonora

. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Durante la audiencia pública celebrada en Sonora como parte del proceso de consulta nacional para la Reforma Electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que este ejercicio busca escuchar directamente a la ciudadanía para construir un sistema electoral más justo, transparente y acorde con la nueva realidad política del país.

Desde Hermosillo, Rodríguez agradeció la hospitalidad del gobernador Alfonso Durazo, a quien reconoció como un servidor público ejemplar y un pilar de la Cuarta Transformación. “Qué bueno que Sonora tiene un gobernador como él”, expresó.

La secretaria subrayó que esta reforma no parte de una propuesta ya definida, sino que se construirá con las ideas y aportaciones de la sociedad, incluyendo expertos, estudiantes, líderes sociales y ciudadanos de todos los rincones del país. “No hay iniciativa aún; la vamos a hacer con ustedes”, afirmó.

Rodríguez explicó que las reformas anteriores fueron diseñadas desde las cúpulas partidistas, sin consultar a la población. En contraste, esta nueva etapa busca incluir a todas las voces, sin censura ni restricciones, en un proceso inédito de participación democrática.

La Reforma Electoral, dijo, tiene como objetivo fortalecer la democracia, reducir el costo de las elecciones y modernizar el sistema electoral, sin perder los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad y certeza. También se contempla incorporar herramientas digitales y tecnológicas que reflejen la realidad actual del país.

Además, destacó que este proceso responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pedido que se escuche a todos los sectores para construir una reforma verdaderamente ciudadana.

“La Reforma Electoral es de todas y todos, porque a todos nos involucra y nos interesa tener un México más justo, soberano y democrático”, concluyó Rosa Icela Rodríguez, agradeciendo a los sonorenses por su participación y compromiso con este importante ejercicio nacional.