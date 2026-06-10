Lula y Sheinbaum reafirman alianza México-Brasil y el principio de no injerencia

Relaciones bilaterales ]México-Brasil Claudia Sheinbaum y Lula da Silva mantienen excelentes relaciones (EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo brasileño, Lula da Silva, conversaron este miércoles durante 40 minutos por videoconferencia, según escribió el mandatario brasileño en su cuenta en X, en la que subrayó la buena química entre los líderes de las dos mayores potencias latinoamericanas.

“Hoy conversé con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Revisamos los avances logrados en los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por nuestros gobiernos en los últimos meses”, escribió Lula, en un mensaje en el que destacó las “productivas conversaciones sobre la agenda de cooperación energética, que abarca desde la colaboración en biocombustibles hasta la eventual firma de un acuerdo entre Pemex y Petrobras”.

Asimismo, señaló que “acordamos profundizar las conversaciones sobre el marco jurídico del comercio bilateral y los avances en la colaboración en las áreas de salud, turismo, gobernanza pública y acciones dirigidas a fortalecer los sectores científico, tecnológico y de innovación en ambos países”.

“Hemos instruido a nuestros ministerios de Relaciones Exteriores para que celebren, en una fecha posterior, la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, con el objetivo de implementar las diversas iniciativas”.

En la videoconferencia estuvieron presentes los cancilleres de los dos países: el brasileño Mauro Vieira y el mexicano Roberto Velasco.

Lula recalcó que “México y Brasil son socios fundamentales en América Latina y el Caribe, cuyo tamaño y relevancia en términos de población, economía y proyección internacional constituyen un motor de integración regional y prosperidad compartida para sus pueblos”.

Contra la injerencia en la región

Sin nombrar a las partes afectadas, Lula expresó su oposición a las amenazas injerencistas de Estados Unidos en Colombia y Brasil, con los apoyos públicos de Donald Trump a los candidatos ultraderechistas, Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta en Colombia, y el rival de Lula en las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, Jair Bolsonaro.

“Reafirmamos la importancia y el valor que otorgamos al fortalecimiento y la preservación del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y el principio de no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual”.

Donde sí fue explícito el posicionamiento de Lula y Sheinbaum es en lo referente a la crisis agónica que atraviesa Cuba: “Confirmamos nuestra posición a favor del fin del embargo a Cuba y compartimos nuestra preocupación por la grave situación humanitaria en el país caribeño”.

El mensaje acaba con el “apoyo de México y Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas” y un deseo para que todo salga bien en el mundial que arranca mañana en la Ciudad de México.

“Le deseé a la presidenta Sheinbaum mucho éxito en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, uno de los tres países anfitriones del torneo”.