Noroña dice que su viaje en avión privado lo pagó Salinas Pliego; empresario lo niega y lo llama ‘rata’

Fernández Noroña vs Salinas Pliego El senador morenista discutió con reporteros y aseguró irónicamente que Ricardo Salinas está de su lado.

El intercambio de declaraciones entre miembros del Gobierno de México y Ricardo Salinas Pliego continúa. Ahora fue nuevamente el senador Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que su viaje en jet privado en Coahuila fue pagado por el empresario de forma irónica. Sin embargo, el dueño de TV Azteca negó esta afirmación y le exigió una disculpa en redes sociales.

Noroña responde por su viaje en jet privado

Luego de que se revelaran imágenes del senador viajando en un avión de lujo a un evento público en Coahuila, el ex presidente de la mesa directiva del Senado fue cuestionado por el costo de este traslado y si pensaba transparentarlos, a lo que contestó de forma irónica.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue señalado por haber volado en un avión privado (Socata TBM 850) para asistir a eventos públicos en Coahuila.



Según el diario Reforma, el costo del vuelo rondaría los 14 mil dólares (más de 250 mil pesos), incluyendo seis horas… pic.twitter.com/vtfIus78tM — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 8, 2025

“La compañera presidenta dijo que cuando es necesario se puede justificar, claro. Tenía yo poco tiempo para hacer la gira en Coahuila (…) Me lo pagó Salinas Pliego (el viaje), él me apoya en este recorrido del país. Salinas Pliego está de mi parte, él me lo pagó, ya respondí”, aseguró.

Sobre si iba a transparentar el costo del vuelo señaló: “No tengo que transparentar nada. Voy a seguir recorriendo el país (…) Ustedes dicen que es contrario (a los principios de autoridad), pero no hay ninguna situación incorrecta”

Responde Salinas Pliego a Fernández Noroña y lo acusa de ser “un pobre corrupto”

Minutos después, el empresario mexicano publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde negó las afirmaciones a Noroña y pidió que le diera unas disculpas públicas.

Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de @fernandeznorona, ni mucho menos le pagaría un vuelo… ¡faltaba más! Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros.



Si lo ven en la calle, mándenle un saludo de mi… https://t.co/ASu0psODyZ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 8, 2025

“Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de Fernández Noroña,ni mucho menos le pagaría un vuelo… ¡faltaba más! Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros.

Si lo ven en la calle, mándenle un saludo de mi parte —pero no se le acerquen mucho, no vaya a ser que les pegue algo o les llegue el olor de su aliento.

Perroña no es más que un pobre corrupto enloquecido por unos pesos… y todavía presume que “representa al pueblo”.

ESPERO UNA DISCULPA PÚBLICA POR INVOLUCRARME EN SUS ACTOS DE CORRUPCIÓN, O LAS PRUEBAS DE QUE YO SE LE PAGUE EL JET PRIVADO, COMO EL CORRUPTO ASEGURA A LA LIGERA."