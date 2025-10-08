Reporta el IMSS más de 23 millones de trabajadores afiliados, al cierre de septiembre 

IMSS generación de empleos en septiembre Reporta el IMSS má23 millones de trabajadores afiliados, al cierre de septiembre (DIEGO SIMON SANCHEZ)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó que al 30 de septiembre pasado se tuvieron registrados 23 millones 761,340 trabajadores afiliados, así como las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

El instituto, encabezado por Zoé Robledo, resaltó que la creación de empleo en lo que va del año asciende a 333,303 puestos de trabajo, lo que representa una tasa de crecimiento de 1.5%, en tanto que, en los últimos 12 meses, los puestos de trabajo registraron un crecimiento de 90,879 puestos, lo que representa un cambio porcentual anual de 0.4%.

En el reporte mensual del instituto respecto a la generación de trabajadores afiliados al Seguro Social, considerando sólo puestos de trabajo, el registro es de 22 millones 571,682 puestos, cifra que se ubica como máxima, para un mes de septiembre desde que se tenga registro.

De este total, el 87% se trata de empleos permanentes y 13% eventuales, en tanto que para el noveno mes del año en curso, se presentó un aumento mensual de 116,765 empleos, variación que, en términos relativos, es del 0.5%.

Por lo que se refiere al salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 623.10 pesos, cifra que se convierte en la más alta para un mes de septiembre desde que se tenga registro.

Por lo que se refiere a los sectores económicos que registraron el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo, destacaron el de transportes y comunicaciones con, 9.3%; comercio, 2.7% y el de electricidad con 2.4%, en tanto que por entidad federativa destacaron los estados de México, Hidalgo y Michoacán con aumentos anuales mayores a 3.0%.

También se resaltó que en septiembre pasado, se registró la afiliación de más de un millón de patrones, con un total inscrito ante el Seguro Social de un millón 39,227 registros patronales, una tasa de variación anual negativa de 2.4%, ello, debido principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.