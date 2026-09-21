Jorge Hank, Víctor Lagunas y “El Chikilin” se reúnen en Tijuana

Jorge Hank, Víctor Lagunas y “El Chikilin” Redes

Una fotografía en la que aparecen Jorge Hank Rhon, el periodista Víctor Lagunas y Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chikilín”, de la Patrulla Espiritual, durante un evento público en Tijuana, comenzó a generar comentarios y especulaciones en redes sociales de cara al proceso electoral de Baja California en 2027.

La imagen llama la atención en un momento en el que el nombre de Hank Rhon vuelve a aparecer en la conversación pública rumbo a la próxima elección estatal.

Jorge Hank, Víctor Lagunas y “El Chikilin” Redes

La presencia de Víctor Lagunas y de “El Chikilín” junto a Hank provocó que algunos usuarios interpretaran la fotografía en clave política. Sin embargo, hasta el momento no hay información pública verificada que permita afirmar que la coincidencia represente una alianza, respaldo electoral o acuerdo entre los tres.

Tampoco existe, con la información disponible, una candidatura de Hank Rhon confirmada para la elección de 2027.

Lo cierto es que la fotografía no pasó desapercibida y se suma a la conversación que comienza a tomar fuerza en Baja California conforme se acerca el proceso electoral de 2027.