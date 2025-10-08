Revalorización Docente, solo discurso por falta de recursos: Mexicanos Primero

Cuando se destinan menos de 100 pesos al año por Maestro para su formación, revalorización docente es solo promesa en papel, señala la organización — Persiste una brecha entre el discurso de revalorización a los Maestros de México y los recursos asignados para hacerla realidad, especialmente desde su formación profesional, alertó la organización Mexicanos Primero (MP).

Afirmó que aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que este mes arrancará una consulta nacional y nuevas iniciativas de profesionalización docente, pero el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 limita la posibilidad de que los Maestros accedan a cursos y programas de formación continua.

Dijo que la SEP anunció que entre octubre de este año y marzo de 2026, será implementada una consulta nacional donde el Magisterio votará democráticamente las características de un nuevo sistema integral de formación, capacitación y actualización.

MP explicó que este modelo sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros(USICAMM); también serán fortalecidos los Consejos Técnicos Escolares (CTE) como espacios de colaboración y comunidades de aprendizaje.

Menos de 100 pesos Anuales por Maestro, Formación Profesional

Sin embargo, un análisis al PPEF 2026 en materia educativa realizado por Mexicanos Primero, muestra que la inversión proyectada para la formación de más de un millón de Maestros de Educación Básica es de 91.50 pesos anuales por Profesor y 77 pesos para cada uno de los 320 mil docentes de Media Superior.

Esto significa que cuando concluya la consulta y sean definidas las opciones de formación continua, solo contarán con menos de 100 pesos por Maestro.

“Esta cifra hace imposible financiar los cambios en el desempeño docente que exige la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato o la incorporación de tecnologías digitales en el aula”, afirmó MP.

Añadió que los recursos propuestos para el 2026 equivalen a que solo 4 de cada 100 Maestros podrían acceder a las diversas opciones dentro del nuevo “Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización” propuesto por la SEP.

De acuerdo con el análisis de Mexicanos Primero al PPEF, para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) registra una caída de casi el 90 por ciento en términos reales para la Educación Básicaen los últimos 10 años.

Dijo que aunque existe un incremento marginal en la totalidad de los recursos para educación de 2026, la mayoría se destina a becas, salarios e infraestructura.

Sin embargo “se dejan de lado, una vez más, la formación continua de docentes, y otras estrategias para fortalecer los aprendizajes como el acompañamiento pedagógico y la evaluación de los aprendizajes de niñas y niños y adolescentes”.

El propio Plan Sectorial de Educación 2025-2030 reconoce en su objetivo 3 la “necesidad de fortalecer el papel de maestras y maestros como agentes de cambio”. Sin embargo, de los 547.5 mil millones de pesosasignados para el siguiente año, 91 por ciento se concentra en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para pago de salarios, mientras que las estrategias de formación carecen de recursos específicos.

Asimismo, la USICAMM, creada en 2019 para fortalecer la carrera docente, sufre una reducción de más del 99 por ciento en su presupuesto desde 2020, señaló

Formación Docente se queda en Promesa

Las prioridades en el PPEF muestran que la revalorización docente, al menos en lo que concierne a su formación para la mejora continua, “se queda en promesa”.

Indicó que mientras son exigidas nuevas competencias y elaborados protocolos que el personal docente debe seguir, no se invierte en formación continua y el PRODEP arrastra coberturas mínimas, incompatibles con las exigencias derivadas del nuevo plan de estudios en marcha de la Nueva Escuela Mexicana.

Mexicanos Primero llamó a los legisladores para adecuar el PPEF 2026 en la discusión presupuestal y financiar la política de profesionalización docente.

De lo contrario, “el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 apoyará promesas solo en papel para el Magisterio, lo que pone en riesgo el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes”, culminó.

Revalorización Docente, solo discurso por falta de recursos: Mexicanos Primero