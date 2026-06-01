Monte de Piedad: ¿la huelga está cerca de terminar? Así va la institución… con un nuevo director (Cuartoscuro)

Tras ocho meses de huelga en Nacional Monte de Piedad, junio podría convertirse en un mes clave para definir el futuro de una de las instituciones prendarias más importantes del país. Representantes sindicales señalaron que existen acercamientos con la parte patronal para intentar resolver el conflicto laboral.

Mientras continúan las negociaciones, trabajadores mantienen la exigencia de conservar prestaciones laborales y derechos adquiridos, en un conflicto que ha mantenido suspendidas actividades en distintas sucursales desde hace meses.

¿Está cerca de terminar la huelga en Monte de Piedad?

De acuerdo con Julio César Acosta Libreros, secretario de la Sección 25 de la institución prendaria en Tabasco, existen posibilidades de alcanzar acuerdos durante junio, aunque reconoció que todo dependerá de las condiciones planteadas entre ambas partes.

El representante sindical señaló que actualmente existen acercamientos con la parte patronal para buscar una solución que permita concluir con la suspensión de actividades que se mantiene desde hace ocho meses.

¿Quién es el nuevo director de Nacional Monte de Piedad?

Nacional Monte de Piedad estrenó director general este 1 de junio. José Antonio Murillo Garza asumió el cargo en medio de uno de los momentos más complejos para la institución, que actualmente acumula ocho meses de huelga a nivel nacional.

El economista y exdirector de RappiCard llega con el reto de destrabar el conflicto sindical que mantiene suspendidas las operaciones desde octubre de 2025. Mientras continúan las negociaciones, la institución sostiene que las prendas empeñadas permanecen resguardadas en sus bóvedas; antes del paro, Nacional Monte de Piedad procesaba alrededor de 600 mil operaciones mensuales.

¿Qué exigen los trabajadores de Nacional Monte de Piedad?

Los trabajadores señalaron que continúan defendiendo el Contrato Colectivo de Trabajo y mantienen exigencias relacionadas con seguridad social, atención médica, caja de ahorro, jubilaciones y pensiones.

“No nos vamos a doblegar, ahí vamos a seguir en las sucursales”, afirmó el dirigente sindical al reiterar la postura del grupo que permanece dentro del movimiento laboral.

Así avanza la huelga en las sucursales de Tabasco

El líder sindical indicó que actualmente únicamente 10 trabajadores permanecen participando activamente en la huelga dentro de las dos sucursales ubicadas en Tabasco.

Anteriormente, el movimiento estaba integrado por 26 trabajadores, aunque parte del personal decidió abandonar el paro conforme avanzaron los meses del conflicto.

Mientras continúan las negociaciones, el conflicto laboral permanece abierto y los trabajadores mantienen la expectativa de que junio pueda marcar el desenlace de uno de los paros más prolongados que enfrenta actualmente la institución.