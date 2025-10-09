De meme a distribuidor de droga: agarran al Farrukito en Tepito

SSC detuvo a Cristian Abraham “G”, conocido como “El Farrukito”

Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Cristian Abraham “G”, conocido como “El Farrukito”, mientras vendía marihuana en la colonia Morelos.

El joven se hizo conocido hace algunos años cuando circuló en redes sociales un video en el que aparecía bailando y consumiendo bebidas alcohólicas en el barrio de Tepito, lo que le valió fama momentánea entre los internautas.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, C4 en Alerta, la detención ocurrió el 8 de octubre, luego de que elementos de la SSC realizaran labores de inteligencia en la zona.

Durante el operativo, los agentes sorprendieron a “El Farrukito” en el momento en que presuntamente realizaba la venta de marihuana a personas del lugar. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La detención fue difundida en redes sociales, donde varios usuarios recordaron el video que en su momento volvió popular al joven, en el que aparece bailando y bebiendo micheladas en las calles de Tepito.

Hasta el momento, la SSC no ha ofrecido mayores detalles sobre la investigación o el tipo de cargos que se le imputarán.