“Pipazo de gas” ahora en Polanco, nuevo percance vuelve a asustar a la CDMX

Fuga de gas LP de una pipa en Polanco (X: @LupitaJuarezH)

Una fuerte movilización de equipos de emergencia y elementos de la policía capitalina se registró la tarde de este jueves 9 de octubre en la colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, debido a una fuga de gas LP provocada por una pipa en la intersección de Avenida Homero y la calle Emerson.

De acuerdo con información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente se reportó alrededor de la 1:32 de la tarde, cuando se detectó una avería en una de las válvulas del tanque de la unidad distribuidora.

Como medida de prevención, las autoridades acordonaron tres calles a la redonda y desplegaron un operativo de seguridad para mantener a salvo a residentes, transeúntes y comercios cercanos.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó sobre la situación e instruyó a la población a evitar la zona mientras los cuerpos especializados realizaban maniobras para controlar la fuga.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia especializados en manejo de fugas de gas, además de unidades de apoyo de la SSC y personal de Protección Civil, quienes actuaron coordinadamente para evitar una posible explosión o intoxicación por los vapores del combustible.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas o comercios, y las autoridades continúan investigando las causas exactas de la falla en la válvula que originó el incidente.

Pipa de gas LP que presentó una fuga, obliga a las personas a evacuar en Polanco (X: @ricardovitela)

Vías alternas

Como parte del operativo, las autoridades recomendaron desviaciones para los automovilistas, entre ellas las avenidas Horacio, Ejército Nacional y Eje 4 Poniente, con el fin de mantener la circulación fluida en la zona y evitar congestionamientos mayores.

Luego de varios minutos de labores, la fuga de gas fue controlada, y los servicios de emergencia procedieron a ventilar el área afectada para garantizar condiciones seguras antes de permitir el regreso de los habitantes y la reapertura del tránsito.