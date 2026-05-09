SAT pone la lupa en jubilados del IMSS e ISSSTE: estos pensionados tendrían que pagar impuestos en junio de 2026

La temporada de declaraciones y revisiones fiscales no terminó para todos. Ahora, el foco está sobre ciertos pensionados del IMSS y del ISSSTE que durante 2026 podrían verse obligados a pagar impuestos ante el SAT, especialmente si sus ingresos mensuales superan los límites establecidos por la ley.

Aunque muchas personas creen que las pensiones están completamente libres de impuestos, la realidad no es tan así. El Servicio de Administración Tributaria contempla excepciones y montos específicos que sí generan obligaciones fiscales para algunos jubilados.

¿Qué jubilados deberán pagar impuestos en junio de 2026?

Los pensionados que reciben montos elevados podrían tener que cubrir el ISR correspondiente si exceden el límite exento establecido en la legislación fiscal mexicana.

Actualmente, la Ley del ISR contempla una exención para pensiones y haberes de retiro hasta cierto tope diario basado en la UMA. Cuando el ingreso rebasa ese umbral, el excedente sí paga impuestos.

Esto significa que los jubilados con pensiones más altas, especialmente quienes acumulan ingresos de distintas fuentes, podrían entrar en la mira fiscal durante junio de 2026.

Los casos que podrían llamar la atención del SAT

Entre los pensionados que tendrían mayores probabilidades de generar obligaciones fiscales están:

Personas con pensiones elevadas del IMSS o ISSSTE

o Jubilados que además reciben ingresos por rentas, negocios o inversiones

Adultos mayores con doble pensión

Quienes no han actualizado su situación fiscal

Pensionados que reciben pagos retroactivos o ajustes importantes

¿Las pensiones pagan impuestos en México?

Sí, pero no todas. En México, las pensiones cuentan con beneficios fiscales y una parte importante puede quedar exenta del ISR. Sin embargo, cuando el monto supera el límite permitido, el excedente sí debe tributar.

Además, especialistas recomiendan que los pensionados revisen periódicamente su situación fiscal para evitar adeudos acumulados o inconsistencias ante el SAT.

IMSS, ISSSTE y SAT: lo que deben revisar los jubilados

Los pensionados deben verificar:

Que su RFC esté actualizado

Que sus ingresos coincidan con los registrados ante el SAT

Revisar si tienen obligación de presentar declaración anual

Consultar posibles retenciones automáticas

Validar si reciben ingresos adicionales aparte de la pensión

Muchos adultos mayores creen que, por estar jubilados, desaparecen del radar fiscal, pero el SAT mantiene monitoreo constante sobre depósitos, retenciones y movimientos financieros.

¿Las pensiones del Bienestar también pagan impuestos?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores funciona de manera distinta y se considera un apoyo social entregado por el Gobierno de México. Actualmente otorga pagos bimestrales a personas mayores de 65 años.

Este apoyo no opera bajo las mismas reglas fiscales que las pensiones contributivas del IMSS o ISSSTE, por lo que no entra en el mismo esquema de ISR para jubilados.