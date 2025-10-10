Crónica del escándalo de los 13 Ranchos de José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO

José Ramiro López Obrador Sería dueño de 13 ranchos

José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el centro de una controversia que incluye 13 ranchos.

De acuerdo con registros de transparencia y una investigación del periodista Audelino Macario, el funcionario declaró ser propietario de 13 ranchos que en conjunto superan los 2.7 millones de metros cuadrados, un patrimonio que difícilmente puede explicarse a partir de su trayectoria pública.

Ocho de esas propiedades fueron adquiridas entre 2018 y 2024, periodo que coincide con el sexenio presidencial de su hermano. Todas, según la investigación, fueron compradas al contado y en efectivo, algo inusual entre servidores públicos, sobre todo cuando se considera que durante ese lapso su único empleo formal fue el de subsecretario de Gobierno en Tabasco, cargo que ocupó por apenas 22 meses.

¿Cuánto gasto en sus ranchos José Ramiro López Obrador?

Los documentos revelan que José Ramiro López Obrador habría desembolsado más de nueve millones de pesos en la compra de los 13 ranchos, pagando un promedio de 54 mil pesos por hectárea. Su primera adquisición data de 1992, cuando compró un terreno por 200 mil pesos. A partir de 2010 comenzó una etapa de expansión que se intensificó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En 2016 pagó 360 mil pesos por un predio rural y en 2018 sumó otra propiedad por poco más de un millón de pesos. Para 2020 ya había realizado tres nuevas compras, una de ellas por 1.2 millones y otra por 543 mil pesos. En 2023 adquirió su rancho más caro, valorado en tres millones, además de otro terreno por 465 mil pesos. De esta forma, el hermano del expresidente acumuló más de 600 hectáreas de tierras en distintas zonas de Tabasco.

Según la investigación de Audelino Macario, ocho de las trece propiedades fueron adquiridas durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador

¿Quién es José Ramiro López Obrador, “Pepín”?

Conocido en su estado natal como “Pepín”, José Ramiro López Obrador nació en 1956 en Macuspana, la misma tierra de su hermano Andrés Manuel. Es licenciado en Economía.

Fue alcalde de Macuspana entre 2004 y 2006, dirigente del PRD en Tabasco y subsecretario de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos en 2018. Hoy ocupa la Secretaría de Gobierno estatal, un cargo clave en la administración de Morena.

Aun con esa trayectoria, los ingresos derivados de sus cargos públicos difícilmente justifican un patrimonio tan amplio. La mayoría de sus compras fueron hechas en efectivo, sin créditos ni intermediarios financieros.