Más de 17 millones de niñas viven en México, con desafíos en educación y salud

Fundación MSI habló de la importancia de la educación integral de la sexualidad y los servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres. (La Crónica de Hoy)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) derivados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, en México viven 17 millones 820 mil 764 niñas, lo que representa aproximadamente el 13.7% de la población total del país. De estas, 30.6% residen en localidades rurales, 58.4% cuentan con derechohabiencia a algún sistema de salud y 87.1% asisten a la escuela.

En el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre, se destacan algunos de los retos que enfrentan niñas y adolescentes en México, como la pobreza, la violencia, el trabajo infantil y las limitaciones de acceso a servicios básicos de salud.

Educación y salud sexual y reproductiva

La educación integral de la sexualidad es considerada por organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como una herramienta para que las adolescentes accedan a información sobre su salud, prevengan embarazos no planeados y reduzcan riesgos de violencia. Según especialistas, esta educación debe ser científica, laica y basada en derechos, con el fin de proporcionar conocimientos que permitan tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo y la vida reproductiva.

Claudia Morales Escobar, Coordinadora de Vinculación y Difusión de Fundación MSI, indicó que la organización promueve el acceso a educación integral de la sexualidad y a servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres, incluyendo métodos anticonceptivos y atención en casos de interrupción legal del embarazo.

En 2024, Fundación MSI proporcionó información sobre derechos sexuales y reproductivos a más de 58 mil jóvenes mediante su Programa Educativo y realizó procedimientos de interrupción legal del embarazo, de los cuales el 5.56% correspondieron a mujeres de 15 a 19 años. Además, otorgó más de 16 mil 500 insumos y servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país a través de su programa de subsidios.

Rol de los adultos en la protección de derechos

Se señala que padres, tutores, docentes y personal de salud desempeñan un papel importante en garantizar el acceso de las niñas a la educación y a los servicios de salud, con un enfoque informado, respetuoso y basado en evidencia.