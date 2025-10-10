Refrendan ministros improcedencia de amparos que vayan contra la Constitución

CDMX — El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió y aprobó nueve proyectos de resolución relacionados con las reglas de procedencia para el juicio de amparo y sus recursos presentados por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Entre los asuntos resueltos, se analizó la improcedencia de amparos para las suspensiones que buscaban frenar la carrera judicial, además de que se revisaron acuerdos dictados por la Presidencia del Alto Tribunal.

A propuesta de la ministra Esquivel, el pleno debatió sobre la improcedencia del instrumento garantista.

También se reconoció que puede ser aplicada la pena de destitución en aquellos casos en que los miembros de los cuerpos de seguridad nacional se ausenten injustificadamente de sus labores; y se analizó la facultad del Instituto para devolver al Pueblo lo Robado para vender bienes embargados.

“Cada caso presentado representa una oportunidad para reafirmar que las decisiones de la Suprema Corte impactan directamente en la vida de las personas y en el fortalecimiento del Estado de derecho”, expuso la ponencia de Yasmín Esquivel Mossa.