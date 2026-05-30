SEP entrega segunda ronda de cédulas temporales a médicos extranjeros para el Mundial 2026

Mario Delgado Carrillo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) avanzó en los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026 con la entrega de una segunda etapa de cédulas profesionales temporales para médicos extranjeros que acompañarán a las selecciones participantes durante el torneo en México.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que esta fase da continuidad al proceso iniciado meses atrás y busca garantizar que los especialistas de la salud que trabajarán con los equipos cuenten con el respaldo legal necesario para ejercer sus funciones durante la competencia.

En esta ocasión, la documentación fue expedida para profesionales adscritos a las selecciones de España, Uruguay, Japón, Colombia, Suecia, Costa Rica, República Checa, Túnez, Sudáfrica, Irlanda, Corea del Sur y Uzbekistán.

El funcionario explicó que la medida forma parte de una estrategia coordinada entre la SEP, la Secretaría de Salud y la representación de México para el Mundial 2026, con el objetivo de brindar certeza normativa a las delegaciones que disputarán tanto la fase de grupos como las rondas de eliminación.

En el caso de la selección de Irán, señaló que las cédulas temporales podrán emitirse una vez que las autoridades mexicanas reciban la información correspondiente de los integrantes de su cuerpo médico.

Mario Delgado destacó que este mecanismo permite que los equipos internacionales cuenten con especialistas debidamente acreditados bajo las disposiciones educativas y sanitarias vigentes en el país, además de fortalecer la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, explicó que las licencias provisionales tendrán una vigencia de tres meses. Este periodo fue definido para cubrir las etapas de concentración, entrenamientos oficiales, participación en los partidos y actividades posteriores al torneo.

El funcionario detalló que la duración de las autorizaciones responde al calendario de la Copa Mundial, cuya fase de grupos y eliminación se desarrollará del 11 de junio al 5 de julio de 2026.

Recordó además que el pasado 25 de marzo se entregaron las primeras licencias temporales a siete profesionales de la salud que formaban parte de delegaciones de Iraq, Jamaica, República del Congo, Nueva Caledonia, Surinam, Bolivia y del médico oficial designado por la FIFA.

Sánchez Molina aseguró que el proceso de emisión de estas credenciales se realizó mediante mecanismos tecnológicos que permiten agilizar los trámites y fortalecer la seguridad de la documentación emitida.

Con esta nueva entrega, las autoridades mexicanas continúan afinando los preparativos rumbo al Mundial 2026, en el que el país será una de las sedes de la competencia y recibirá a selecciones de distintas partes del mundo.