SMN pronóstica lluvias de muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que para las próximas horas, se mantiene el pronóstico de lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit; rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 60 km/h en Guerrero y Nayarit.

Asimismo, se pronostican oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura y trombas marinas en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2 a 3 m en costas de Guerrero, Nayarit y Sinaloa (sur).

En la actualización de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Raymond se localizó a 100 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima, y 155 km al oeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, modificó una zona de prevención por efectos de tormenta tropical, ahora desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y mantiene la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Por otra parte, la tormenta tropical Priscilla, en debilitamiento, se localizó a 185 km al oeste-suroeste de Punta Abreojos y a 310 km al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el norte a 7 km/h.

Sus bandas nubosas mantendrán lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California Sur, intervalos (de 5 a 25 mm) de chubascos en Baja California y rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 m en la costa occidental de la península de Baja California.