Capturan al “Griego”, líder de los “Dalen”, buscado por tráfico de armas y lavado de dinero

Detenido Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”. (SSPC)

Autoridades detuvieron a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, líder del grupo criminal “Dalen”.

Es buscado por la Oficina Europea de Policía, por delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Este sujeto cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia. También fue detenido Tomás Alejandro “N”, investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para su captura, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad.

Con ello se vigilaron diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, donde se realizaron recorridos terrestres y se utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba dicho sujeto.

Derivado de las labores de inteligencia, se confirmó la presencia del “Griego” en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros. Ante ello, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde fueron detenidos. Durante la inspección se les aseguraron diversas dosis de droga.

Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.

En tanto, el otro sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.