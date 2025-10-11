Giro en caso Omar Bravo: Hermana denuncia fraude familiar tras prisión preventiva

Hermana de Omar Bravo da una giro al caso Especial

En medio de las acusaciones por abuso sexual infantil que atraviesa el exfutbolista Omar Bravo, ha salido a la luz una declaración inesperada: su hermana, Daniela Bravo Torrecillas, ha salido públicamente a denunciar lo un supuesto fraude familiar que, según su testimonio, sería la verdadera raíz del proceso penal que hoy lo tiene en prisión preventiva.

“Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Este 11 de octubre de 2025, Daniela Bravo ofreció una conferencia de prensa en el que expuso lo que describe como el origen del conflicto:

“Yo no tengo duda de que esto es un tema económico. Omar apoyó a esa familia durante años y fue defraudado. Le prestó dinero, aproximadamente seis millones de pesos, y nunca se los devolvieron”.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, este préstamo fue otorgado al hermano de la expareja de Omar Bravo. Por lo cual, la denuncia penal por abuso sexual infantil habría surgido, en su opinión, como represalia cuando Omar decidió separarse.

Asimismo, la hermana del acusado agregó que antes de las acusaciones y el proceso penal que enfrenta su hermano ya existía un reclamo mercantil que no se resolvió.

Daniela estuvo acompañada de su representante legal y, ante los medios de comunicación, la joven exhibió documentos, fotografías, registros de viaje, pasajes y testigos que, afirma, demuestran que Omar no estaba presente en el lugar donde se le acusa de haber cometido los hechos en una fecha clave (10 de mayo de 2019). Según Daniela, se sometió incluso un peritaje al contenido del celular para verificar fechas y pistas.

Por otro lado, la hermana hizo énfasis en que algunas pruebas presentadas por la parte acusadora podrían estar alteradas, y que el caso ha ganado repercusión mediática no tanto por solidez jurídica, sino por la notoriedad pública del exjugador.

Registro Nacional de Detenciones- Omar Bravo Especial

Las nuevas acusaciones en contra del Omar Bravo

Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado tras una audiencia en Jalisco en la que el juez consideró que la Fiscalía presentó elementos suficientes. Hasta este sábado, Bravo permanece con prisión preventiva oficiosa por seis meses mientras se realizan investigaciones complementarias.

La parte acusadora sostiene que los abusos comenzaron cuando la víctima tenía aproximadamente 11 años y continuaron hasta la edad de 17, durante varios años, bajo amenazas y manipulación. Se presentaron audios, videos y capturas de pantalla como parte del expediente.

En contraste, la defensa ha cuestionado la consistencia de esas pruebas, argumentando que muchas carecen de contexto completo y que existen posibles manipulaciones o recortes tendenciosos.

Luego de esta denuncia pública del supuesto fraude económico, Daniela Bravo pretende adicionar una capa al conflicto: el asunto no sería únicamente penal, sino también patrimonial. La familia analiza emprender acciones legales penales por fraude, aparte del desahogo de las pruebas en el proceso de abuso.