Sheinbaum y Trump tienen llamada telefónica; hablaron de seguridad y comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conversación telefónica con su homólogo de EU, Donald Trump (Especial)

Entrevista — La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este viernes una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad y comercio, sin que tracendieran los detalles sobre la conversación

Este contacto entre ambos mandatarios se registra dos semanas después que el Departamento de Justicia de EU acusara a 10 funcionarios mexicanos de nexos con el Cártel de Sinaloa, de los que solicitó su detención con vistas a ser extraditados.

Sheinbaum confirmó a través de un mensaje en su cuenta de la red social X sobre su charla con Trump, lo que compartió con una imagen en la que aparecve junto al canciller Roberto Velasco.

La Jefa del Ejecutivo destacó que “tuve un cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio. Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, apuntó.

La Crónica de Hoy 2026