Profeco revela cuáles son las mejores esponjas y fibras para la cocina

La Profeco tomó en cuenta el rayado, los acabados y las características físicas de las fibras para el estudio.

Debido a la gran variedad de modelos de fibras de cocina que hay en el mercado, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un Estudio de Calidad a través del cual se analizaron 45 productos en total: 31 son fibras con esponja y 14 son fibras simples o con centro de esponja.

Como parte de los criterios de evaluación, se verificó que su información comercial fuera auténtica y que el contenido neto del empaque tuviera congruencia con lo indicado en la etiqueta.

Además, se sometió a análisis el rayado, los acabados, las características físicas de las fibras, la capacidad de absorción total en producto completo, la resistencia al desgaste y la actividad antibacteriana.

Los resultados finales que arrojó el estudio determina que todas las fibras muestran su información comercial completa y ninguna presenta defectos en sus acabados.

No obstante, la suma de las pruebas indicó que cinco fibras con esponja que dicen ser antibacterianos, no son veraces en su declaración: Corazzi Arcobaleno, Great Value Fibra esponja, Scotch-Bride Extrema, Scotch-Bride Limpieza pesada y Virutex Esponja multiusos.

A su vez, hay productos que son de mejor calidad y a un costo más bajo que otros de menor calidad. Ese fue el caso de la fibra esponja Ke Precio que obtuvo calificación promedio de Excelente y tiene un precio de 28.00 pesos, y la Scrub Daddy- Scrub Mommy, que obtuvo MB y tiene un precio de 90.00 pesos.

Las fibras con esponja que calificaron en promedio con Excelente en todas las pruebas a las que fueron sometidas fueron: Great Value Fibra esponja de celulosa y Ke Precio Fibra esponja.

Con relación a las fibras normales y con centro de esponja que calificaron Excelente en todas las pruebas son: Chedraui Esponja multiusos, Ecoclean By Fregón, Fibrotón Fibra esponja multiusos, Fregón Scrubbing sponge, Scotch-Brite Esponja recubierta y Scrub Daddy Scour daddy.

En cuanto a la absorción y retención de líquido para la limpieza, calificaron con Excelente las marcas: Chedraui Esponja grande, Corazzi Arcobaleno, Corazzi Holder Sponge, Ke Precio Fibra esponja, Reynera Value pack, Scotch-Bride Extrema, Scrub Daddy Scrub mommy y Vileda Ultra fresh salvauñas.

Las fibras simples y fibras con centro de esponja que obtuvieron calificación de Excelente son: All Day House Fibra esponja multiusos, Chedraui Esponja multiusos, Fibrotón Fibra esponja multiusos, Fregón Scrubbing sponge, Precíssimo Fibraesponja multiusos y Scotch-Bride esponja recubierta.

Por último, alrededor de una mejor resistencia al desgaste, son las marcas Great Value fibra esponja de celulosa y Ke Precio Fibra de esponja, las que calificaron como Excelente.