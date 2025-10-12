Diputado panista quiere aguinaldo libre de ISR en beneficio de 30 millones de familias

CDMX — “¿Sabías que el gobierno se queda con parte de tu aguinaldo? ¿Por qué te descuentan ISR del aguinaldo?”, seguramente el grueso de la población trabajadora, tanto del sector público como privado, con acceso a esta prestación no lo sabe, y el diputado panista Armando Tejeda presenta una iniciativa para eliminar el cobro de este impuesto y beneficiar a 30 millones de familias.

Tejeda Cid explica en su iniciativa de reforma a leyes fiscales y laborales que el objetivo es que los empleados reciban su aguinaldo íntegro, lo que beneficiaría a más de 30 millones de familias mexicanas.

“No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con 30% del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México, que trabajan todos los días. Y hoy quiero levantar la voz por ellos con un aguinaldo completo, el suyo completito”, expresó Tejeda en tribuna el pasado miércoles dentro de la sesión de presentación de iniciativas de la Cámara baja.

Y expuso: “Ya hubo dentro de Morena, del Verde, del PRI y del PAN esta propuesta en el 2014 que muchos se opusieron. Esa reforma fue un error que afectó a millones de familias. Hoy queremos corregirlo. Que el dinero llegue a las manos de quien lo trabajó, no a las arcas del SAT”, señaló el panista.

Explicó que el impacto presupuestal de la medida sería menor al 0.2% del gasto total, pero representaría un enorme beneficio social y económico para millones de hogares.

“Podríamos ayudar aproximadamente a 30 millones de familias con sólo el 0.2% del presupuesto. Sí, ni el 1, ni el medio, ni el .25, el .2% del presupuesto para beneficiar a 30 millones de familias trabajadoras en este país, que trabajan todos los días, que pagan ISR, que pagan IVA al ir en una tienda, que pagan IEPS al consumir gasolina o diésel, que pagan la tarifa de CFE, el agua y contribuyen los mismos todo el año”, puntualizó.