Documentos desclasificados sobre OVNIs revelan espionaje de EU a los pleitos internos de Morena... y a Jaime Maussan

De OVNIs a la 4T Documentos desclasificados por Estados Unidos revelan investigaciones sobre alienígenas en México y pleitos en Morena. (Cuartoscuro y Especial)

El Departamento de Guerra del Gobierno de Estados Unidos hizo público este viernes una serie de documentos desclasificados, entre ellos reportes de astronautas de las misiones Apolo, sobre avistamientos de Objetos Voladores No Identificados y de posible vida extraterrestre en el planeta.

Entre todos esos archivos, que datan de los primeros años de la Guerra Fría hasta la actualidad, se hallan videos, partes militares, testimonios... y conflictos internos de Morena en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales de 2024.

México pudo ser el primer país en reconocer la presencia alienígena en la Tierra, según espionaje de EU

En el mar de documentos liberados por la Administración de Donald Trump sobre investigaciones de vida alienígena en la Tierra, que van desde Roswell, a Medio Oriente y la Luna, hay un expediente abierto durante el Gobierno del demócrata Joe Biden al Congreso mexicano, por la visita de Jaime Maussan a la Cámara de diputados en 2023.

Y no, no es broma.

Estados Unidos investigó ese evento en el Palacio Legislativo de San Lázaro debido a que México pudo convertirse, en palabras textuales del Gobierno norteamericano, en el primer país en reconocer la existencia de vida extraterrestre.

“El 12 de septiembre de 2023, el Congreso de México escuchó testimonios sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) por parte de expertos vinculados al debate de una posible Ley de Protección del Espacio Aéreo. De aprobarse, esta legislación convertiría a México en el primer país en reconocer formalmente la presencia de vida extraterrestre en la Tierra. Durante la audiencia, especialistas pidieron a los legisladores reconocer oficialmente los UAP, reforzar la seguridad del espacio aéreo y permitir el estudio científico de estos fenómenos”, señala uno de los expedientes liberados este viernes.

“En la sesión también fueron presentados supuestos cuerpos extraterrestres, además de videos de pilotos mexicanos que mostraban encuentros con objetos voladores de alta velocidad durante vuelos. Sin embargo, la autenticidad y validez de los presuntos restos alienígenas generó desacuerdos y polémica entre expertos y miembros de la comunidad científica, quienes cuestionaron la evidencia exhibida ante el Congreso mexicano”.

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Alienígenas en San Lázaro CIUDAD DE MÉXICO, 12SEPTIEMBRE2023.- Jaime Maussan, quién se autonombra como un experto en el tema del fenómeno ovni, presentó está tarde los que el aseguro es un cuerpo de un ser de otro planeta durante un foro en la Cámara de Diputados. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

Expediente sobre OVNIs en México revela pleitos internos de Morena

Como parte del archivo del referido evento en la Cámara de Diputados, se acompaña un documento desclasificado en el que se analiza la situación política y de seguridad en México.

En dicho informe, realizado por la Embajada estadounidense durante la Administración de Joe Biden, se exhiben los conflictos intestinos del partido gobernante, donde se destaca una posible renuncia de Marcelo Ebrard al movimiento fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de la sucesión presidencial.

El documento, además, da a conocer todos los pormenores de la vida política de México, con un apartado especial dedicado al evento presidido por Jaime Maussan y el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna donde se exhibió un supuesto cadáver alienígena.

Ventilan pleitos de Morena Los archivos desclasificados sobre OVNIS por parte de Estados Unidos revelan conflictos internos en la 4T por la sucesión presidencial. (Especial)

¿Qué pasó en la Cámara de Diputados en 2023 y por qué fue investigado por Estados Unidos?

El periodista y ufólogo Jaime Maussan acudió en septiembre de 2023 a una audiencia pública en la Cámara de Diputados de México sobre fenómenos aéreos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

Durante su intervención, aseguró que existían evidencias de vida “no humana” y presentó dos supuestos cuerpos hallados en Perú, los cuales afirmó tenían alrededor de mil años de antigüedad.

La audiencia fue impulsada por el entonces diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna y contó con la participación de especialistas y exmilitares estadounidenses relacionados con investigaciones sobre ovnis.

La comparecencia no estuvo libre de polémica... e incluso burlas: mientras Maussan defendió que los referidos restos podían ser estudiados por cualquier institución científica, expertos y organismos académicos cuestionaron la autenticidad de las piezas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que sus análisis únicamente determinaron la antigüedad de las muestras mediante carbono 14 y no confirmaban un origen extraterrestre.

Medios y científicos señalaron, asimismo, que investigaciones previas en Perú habían catalogado casos similares como montajes elaborados con restos humanos y animales.