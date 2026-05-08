Sheinbaum niega que los consulados mexicanos estén haciendo política en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El jueves 7 de mayo del 2026, la cadena de noticias estadounidense CBS News compartió una nota en la que afirmaban que los consulados mexicanos se encuentran indebidamente haciendo política en Estados Unidos, sin embargo la presidenta Claudia Sheinbaum lo negó durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria aclaro que la actividad de los consulados mexicanos cumplen la misma función que la de cualquier otro país, ya que su objetivo es proteger a sus ciudadanos, al mismo tiempo que exploran todas las posibilidades de apoyo entre la que se encuentran el proceso para sacar una visa.

“Entonces los consulados en Estados Unidos lo que haces es la relación entre ambos países que es muy importante, todas las laborales políticas y ayudar a los ciudadanos mexicanos”.

La forma en la que ayudan a las y los mexicanos es por medio de diferentes tramites que tienen que hacer en México como la acta de nacimiento en caso de que quieran que sus hijos tengan doble nacionalidad. Igualmente los atienden para brindarles información que les ayude a saber la forma en la que pueden transportar sus pertenencias si se van a regresar a su país de origen.

En los casos en los que llega a haber un asunto de una redada o una retención migratoria, el Consulado también tiene la obligación de protegerlos, de brindarles un abogado y de apoyarlos en lo que necesiten. “Pero no estamos de acuerdo, es más no es así, en que los consulados realicen algún tipo de política en contra del Gobierno de Estados Unidos”. En la Constitución de México viene la autodeterminación de los pueblos y de la misma manera en la que se defiende la autodeterminación de un pueblo en cualquier parte del mundo, México no tiene la intención de influir de ninguna manera en la política interna estadounidense.

“¿Qué hacemos? Pues defendemos a los mexicanos que viven allá porque es nuestra responsabilidad y opinamos entre la situación que tiene que ver entre ambos países o alguna situación mundial", añadió Sheinbaum.