Productores de Uruapan buscan nuevo despegue económico vía T-Mec-Canadá

Productores de limón en Michoacán (Juan José Estrada Serafín)

Uruapan, Michoacán, tierra castigada por el narco desde hace años y que votó por una opción alejada de la 4T y los partidos de oposición, está representado en Canadá en estos momentos en trabajos del T-Mec que buscan afianzar el comercio con este socio, muchas veces olvidado en México. Productores de limón y de aguacate uruapenses han escalado su producción aprovechado la contención de los cárteles criminales; ahora dominan nuevamente la cadena productiva completa de estos productos y eso está encantando a empresarios canadienses.

El servicio completo, es decir, ofertar el producto ya empaquetado, resultó ser un talón de Aquiles para el comercio internacional de estos productores durante los últimos años. No es que estos empresarios agrícolas no pudieran instalar sus propias empacadoras; en realidad, ellos producían y bajaban la cosecha, pero debían llevar su producto a las empacadoras que determinaba el narco. Este control del empaquetado era la estrategia que los criminales usaron para mantener el cobro de piso que ahora, por la acción de las fuerzas federales, ya no era posible realizar a pie de árbol.

El magnicidio de Calos Manzo, alcalde de Uruapan que ganó la elección de 2024 a la sombra de una organización independiente que prometió quitar el control productivo a los narcos, no sirvió a los criminales para retomar el control de la plaza.

Por el contrario, la atención pública de caso provocó que el ataque federal contra los delincuentes en la zona les hiciera retroceder aún más; los productores del municipio explicaron a Crónica, previo a su viaje, que ese retroceso de los criminales ya se comenzaba a sentir durante el año en el que Manzo gobernó, pero ahora ya es suficiente para que, hace unas semanas, la invitación de Marcelo Ebrard a asistir a la gira comercial a Canadá resultará más que atractiva.

“La demanda (de limón) y el número de clientes ha crecido mucho, la empresa tiene mucha más formalidad y tiene ahora un área de marketing”, explicó uno de productores. Su área de marketing fue la que le indicó al productor que no puede dejar pasar invitaciones como la que les hizo llegar la Secretaría de Economía, así que se inscribió y fue seleccionado para ser parte del grupo de 300 empresarios mexicanos, de todo el país (y de todos los sectores productivos), que llegó el martes pasado a Canadá.

Un pequeño grupo de uruapense fue aceptado, pero la dinámica de las reuniones que se están desarrollando en Toronto abre en realidad las puertas para el conjunto de limoneros y aguacateros del municipio. Otro de ellos comenta que en realidad el tamaño de su empresa es medio, pero que una vez visto el potencial de la reunión en Toronto, ha decidido buscar peces grandes canadienses para abrir mercado.

Otro productor de Uruapan incluso tuvo un encuentro singular con Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues lo que inició como una plática para medir el tema de la seguridad, terminó haciendo honor a la materia económica por la que fueron convocados los productores.

Altagracia Gómez quedó encantada con el hecho de que estos productores tuvieran ya la cadena productiva en sus manos y la funcionaria se quedó con los números de estos productores, “le interesó bastante porque dijo que éramos de los pocos que habían logrado esto”.

A la par de lo que está sucediendo en Uruapan con la seguridad y las ansias de un nuevo despegue económico de sus productores, Canadá está abriendo sus puertas a la atención de los productores agrícolas mexicanos. Canadá ha declarado abiertamente su interés por diversificar sus opciones ante un megasocio comercial como EU que, en la era Trump, suele tornarse intratable.

Los sectores abiertos a los empresarios de ambos países en este encuentro fueron Logística, Agroindustria, Manufactura, Farmacéutica, Energía, Industria Creativa, Fondos de Inversión y Educación).

Y para abrir esos sectores un trabajo diplomático previo a resultado esencial.

Ebrard, y su homólogo, Dominic LeBlanc están arando sobre una relación construida por el embajador mexicano Carlos Joaquín González, quien ha aprovechado esa disposición canadiense a ampliar relaciones comerciales y ha encontrado el hoy primer ministro Mark Carney un aliado excelente para que Canadá se acerque a México .