Caso Carolina Flores: madre de la víctima revela detalles del “frío” carácter de Erika “N”

La detención de Erika María “N” en Caracas marcó un nuevo avance en la investigación del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

La captura se realizó el 29 de abril en un departamento de lujo ubicado en la zona de La Cigarra, municipio El Hatillo.

De acuerdo con las autoridades, la presunta implicada habría llegado a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato, tras hacer escala en Panamá. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites diplomáticos entre la Fiscalía capitalina, la FGR y el gobierno venezolano para concretar su extradición a México.

Detención de Erika “N” en Venezuela y avances del caso Carolina Flores

La detención de Erika “N” representa un punto clave en el caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez, ocurrido el 15 de abril en Polanco. La investigación apunta a que la mujer habría huido del país poco después del crimen, lo que detonó una búsqueda internacional.

Las autoridades mexicanas trabajan en coordinación con Venezuela para lograr su traslado y que enfrente el proceso judicial en México. El caso ha generado atención por la presunta planeación de la huida y la rapidez con la que abandonó el país.

La madre de Carolina Flores y el “frío” carácter de Erika “N”

En entrevista con Mafian TV, Reyna Gómez, madre de la víctima, relató que conoció a Erika “N” en una sola ocasión, cuando acompañó a su hija a comprar su vestido de novia en Tijuana. Desde entonces, dijo, no volvió a tener contacto cercano con ella.

La madre describió a la presunta agresora como una persona seria y distante. Incluso relató un encuentro breve en el que intentó saludarla, pero la respuesta fue fría y sin mayor interacción, lo que le llamó la atención en su momento.

Relación con la familia y proceso judicial en curso

Pese a las circunstancias del caso, Reyna Gómez ha mantenido comunicación con su yerno, Alejandro Sánchez, con el objetivo de conservar el vínculo con su nieto. La madre de Carolina Flores aseguró que su prioridad es la justicia para su hija.

El caso también ha puesto bajo escrutinio la actuación de Sánchez, señalado por no haber alertado de inmediato a las autoridades. La madre reconoce que, en su lugar, habría actuado de forma distinta, dando aviso inmediato del crimen.