¿Habrá clases este lunes 13 de octubre? La SEP lo aclara

Este domingo 12 de octubre se conmemora un año más del Día de La Raza, un festejo oficial que he generado dudas respecto a si habrá clases el día de mañana, ya que algunas personas han pensado que dicha conmemoración podría trasladarse al lunes. Pero, ¿qué señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP)? Aquí te lo explicamos con más claridad.

¿Habrá clases este lunes 13 de octubre?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 publicado por la SEP, el lunes 13 de octubre no está marcado como día de descanso.

Aunque el 12 de octubre cae en domingo, la SEP no ha contemplado que se recorra la conmemoración al lunes. Por eso, las clases se mantendrán con normalidad en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en la gran mayoría de escuelas del país. La ley laboral tampoco establece que este 13 de octubre sea un día festivo obligatorio.

En conclusión, no habrá suspensión de clases, salvo casos muy específicos fuera del calendario o por decisiones locales extraordinarias.

Calendario SEP 2025-2026 Crédito: SEP

¿En qué estados sí habrá suspensión de clase este lunes?

Aunque a nivel nacional no hay razón para suspender clases ese lunes, habrá regiones con condiciones particulares que podrían modificar esa regla, por ejemplo, Hidalgo mantiene suspensión de clases en 34 municipios debido a las severas lluvias y daños en infraestructura escolar, carreteras inundadas y riesgo para comunidades. En esos municipios, la SEP estatal ha decidido que no habrá clases hasta nuevo aviso, independientemente del calendario nacional.

Por ello, aunque el panorama nacional señala clases con normalidad, es recomendable que cada comunidad revise el pronunciamiento de su escuela, la SEP local o la autoridad educativa estatal.