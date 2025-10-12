Presidenta Sheinbaum “no vamos a dejar a nadie desamparado”, por las torrenciales lluvias 

Presidenta Sheinbaum en Huauchinango La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió este domingo a Huauchinango, Puebla a reunirse con damnificados por las torrenciales lluvias de los últimos días

Este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitó a damnificados por las torrenciales lluvias registradas en los estados de: Puebla, Veracruz e Hidalgo.

La mandataria resaltó a través su cuenta @Claudiashein, en la red social de X, la mandataria Federal difundió que las Fuerzas Armadas implementan los Planes DN-III-E y Marina en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

“Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y municipal. Actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas”, destacó esta mañana la presidenta Sheinbaum Pardo.

Asimismo, sostuvo que pronto iniciará el censo para distribuir apoyos a las personas damnificadas, al tiempo que aseveró “no vamos a dejar a nadie desamparado”.

La jefa del Ejecutivo Federal externó su solidaridad y apoyo con las personas que han perdido un familiar y pidió que quienes aún no han encontrado a un familiar, que llamen al 079 donde serán atendidos.

“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”.

Ante el impacto en diversos municipios de los cinco estados mencionados, la Presidenta Sheinbaum Pardo, determinó este domingo recorrer los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, en apoyo y atención a las personas damnificadas.

“En el momento que se abran los caminos, que esté pasando esta parte de la emergencia, de las comunidades que aún todavía tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo a la población; en todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado”, estableció.

Al respecto, resaltó que tanto en las entidades que visitará como en San Luis Potosí y Querétaro, las Fuerzas Armadas han implementado el Plan DN-III-E y Marina, estas dos últimas entidades serán visitadas por la Presidenta Sheinbaum mañana lunes 13 de octubre.

Comité Nacional de Emergencias, opera desde el viernes

Cabe recordar que desde el pasado viernes 10 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro, en donde se presentaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales: 103 ya fueron atendidas y se trabaja en las cinco restantes, además de que se garantiza que haya alimentación, agua potable y que los refugios operen al 100%.

Asimismo, la mandataria Federal resaltó que mañana lunes, en su habitual conferencia de prensa, se informarán las acciones que se realizan en apoyo a la población.