“No me importa” renovar el T-MEC, “a México y a Canadá sí”: Trump

Donald Trump reitera su negativa a renovar el T-MEC (Archivo/EFE)

T-MEC — Polémico cuando se trata de acaparar reflectores, este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue directo y al abordar el tema del acuerdo comercial de Norteamérica aseguró que “no le interesa renovar el T-MEC con México y Canadá, ”yo prefiero ser independiente, además, es más importante para esos países que para Estados Unidos”.

Entrevistado por la cadena Fox News, el magnate neoyorquino subrayó que no tiene interés en renovar el T-MEC, por lo que prefiere negociar de manera independiente.

Interrogado sobre los avances del acuerdo comercial de Norteamérica y si está en disposición de actualizaría el T-MEC junto con México y Canadá, el huésped de la Casa Blanca fue contndente al señalar: “No me importa”.

Trump, quien es conocido por se protagonista con discursos escandalosos señaló a Fox News sobre su negativa a renovar el T-MEC que “la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente. La cuestión es esta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es”.

Las declaraciones del huésped de la Casa Blanca se registran en el marco de las rondas de revisión del acuerdo comercial que de manera bilateral se lleva por separado con los dos socios del acuerdo.

Estas negociaciones se llevan a cabo a raíz de que en julio pasado Washington decidió no extender por otros 16 años el T-MEC, por lo que se adoptó mantener un esquema de revisiones anuales, medida que ha incrementado la incertidumbre para las empresas que participan en este tratado comercial, la mayoría estadounidenses que no entienden la decisión de la administración Trump.

En días pasados durante su participación en la tercera ronde de negociaciones celebrada en la Ciudad de México, el representante comercial de EU, Jamieson Greer, señaló que espera alcanzar algunos acuerdos provisionales sobre ciertos aspectos del T-MEC antes de que finalice el año, aunque muchos de los puntos en cuestión y de mayor complejidad son los que comprenden a las reglas de origen, de lo que las delegaciones de México y EU estiman se prolongará hasta 2027.

La Crónica de Hoy 2026